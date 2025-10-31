Wilson, dal 6 novembre in poi

È da maggio che ogni giovedì esce Wilson: il podcast di approfondimento di Francesco Costa nato con l’idea di diventare uno strumento nuovo per capire meglio le notizie e la realtà intorno a noi. Dalla prima puntata avevamo raccontato che, dopo un periodo di offerta gratuita, sarebbe diventato un podcast per chi ha un abbonamento al Post. Dal 6 novembre, quindi, dopo sei mesi e 26 puntate, i nuovi episodi di Wilson saranno disponibili solo per abbonate e abbonati, completando così l’offerta di contenuti dedicati a chi contribuisce a sostenere il progetto del Post.

Quando Wilson è cominciato, la frase che ci eravamo immaginati per raccontarlo era “Le notizie, spiegate”. E Wilson in questi mesi questa cosa l’ha fatta, dando elementi e contesti utili a capire meglio le cose che sono successe: dai referendum di giugno alla crisi tra Israele e Iran, alle precarie trattative tra gli Stati Uniti e la Russia per la pace in Ucraina. Ma in questi mesi Wilson si è occupato anche di altro: delle grandi storie che ci riguardano molto da vicino e di cui spesso sappiamo o capiamo troppo poco.

Perché in Italia si guadagna meno che nel resto d’Europa? Chi decide i prezzi delle case? Perché la sanità non funziona più? La scuola italiana può cambiare? I maschi possono essere educati in modo diverso? Bisogna davvero preoccuparsi per le pensioni del futuro? A queste domande, Wilson ha provato a dare delle risposte: mettendo in ordine dati e storie, facendosi aiutare da chi questi problemi li ha studiati e li studia, o da chi ha soluzioni nuove e diverse da offrire.



Questo lavoro, di spiegare le notizie e il mondo, Wilson continuerà a farlo ogni giovedì anche dal 6 novembre, come podcast per le abbonate e gli abbonati del Post. Rafforzando l’offerta per gli abbonati si rafforza anche quella quotidiana e gratuita di articoli gratuiti, approfondimenti, reportage e spiegazioni, tutti disponibili online sul Post senza limiti o paywall, proprio grazie a chi decide di abbonarsi.

Chi si abbona al Post, oltre a Wilson, può ascoltare ogni giorno la rassegna stampa Morning, e ogni settimana Globo, Amare Parole e Ci vuole una scienza. Può ricevere le newsletter per chi è abbonato, commentare gli articoli, leggere il sito senza pubblicità e partecipare alla comunità di persone che permettono al Post di esistere e di tentare di cambiare un pezzetto dell’informazione italiana.

Per abbonarsi, continuare ad ascoltare Wilson e tutto il resto, si inizia da qui.