La sorprendente vittoria di Milei alle elezioni di metà mandato in Argentina

Il presidente argentino Javier Milei ha ottenuto una sorprendente vittoria alle elezioni legislative di metà mandato di ieri, domenica 26 ottobre. Si votava per rinnovare circa la metà dei seggi della Camera dei Deputati e un terzo di quelli del Senato: il partito di Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto quasi il 41 per cento dei voti in tutto il paese e vinto nelle sei più grandi province del paese, tra cui quella di Buenos Aires. La principale forza di opposizione, la coalizione peronista (di centrosinistra), si è fermata al 31 per cento.

La vittoria di Milei è sorprendente perché le elezioni si sono tenute in un brutto momento per Milei, in cui la sua popolarità è in calo: era dato quasi per scontato che queste elezioni non avrebbero ribaltato i rapporti in parlamento, che oggi è controllato dalle opposizioni. Con queste elezioni Milei resterà in minoranza, ma più forte e con più seggi: dovrebbe ottenerne a sufficienza per superare il terzo dei deputati, soglia necessaria per poter impedire alle opposizioni di annullare il veto presidenziale sulle leggi (procedura per cui l’opposizione deve controllare almeno i due terzi dei seggi).

È probabile che la vittoria convinca il presidente statunitense Donald Trump a proseguire con l’eccezionale piano di aiuti all’economia argentina avviato proprio per sostenere Milei. Trump aveva minacciato di interromperlo in caso di vittoria dei peronisti a queste elezioni.

L’affluenza è stata del 67,85 per cento, un dato che conferma un calo della partecipazione della cittadinanza alle elezioni di metà mandato.

La Libertad Avanza ha vinto oltre che nella provincia di Buenos Aires (dove vive il 40 percento degli argentini) anche in quelle di Córdoba, Santa Fe, CABA, e Mendoza: in tutto il partito di Milei ha vinto in 16 delle 23 province in cui è diviso il paese. In tutti questi casi Milei ha preso più voti di Fuerza Patria, la coalizione peronista, che alle elezioni locali a Buenos Aires, che si sono tenute sono lo scorso settembre, aveva vinto con 14 punti di scarto sul partito di Milei.

Secondo le proiezioni del quotidiano La Nacion, dopo queste elezioni La Libertad Avanza passerà da 37 a 101 deputati alla Camera (che ha 257 seggi) e da 6 a 19 senatori al Senato (che ne ha 72).

L’Argentina è una repubblica federale presidenziale. Il presidente può governare con decreti di urgenza (con limiti), ma le leggi vere e proprie sono promosse e approvate dal parlamento. Finora il partito di Milei era in netta minoranza e aveva accusato il parlamento di essere «destituente» e di aver cominciato a fare ostruzionismo quando ha visto che le sue misure economiche funzionavano. Fino a sei mesi fa La Libertad Avanza, il partito di Milei, puntava a un successo elettorale che lo avvicinasse alla maggioranza e convincesse alcuni potenziali alleati a sostenere il partito di governo.

Con queste elezioni il partito di Milei resta in minoranza, ma ha raggiunto l’obiettivo più alto che potesse raggiungere, cioè mettere insieme un numero di parlamentari superiore a un terzo del totale e recuperare il diritto di veto per il presidente. Per proporre le sue leggi, comunque, Milei dovrà comunque cercare l’appoggio delle componenti dell’opposizione più aperte al dialogo.