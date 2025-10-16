Una iena bruna, un cerambice e questa foca sotto la pioggia

Mercoledì sono state annunciate le foto vincitrici del Wildlife Photographer of the Year, un importante concorso di fotografia naturalistica organizzato ogni anno dal Museo di storia naturale di Londra. La foto vincitrice, intitolata Ghost Town Visitor, è stata scattata dal fotografo sudafricano Wim van den Heever e ritrae una iena bruna, la specie di iena più rara al mondo, notturna e solitaria, che si aggira per una città mineraria abbandonata vicino a Lüderitz, in Namibia. La presidente di giuria Kathy Moran ha detto al riguardo: «Trovo appropriato che questa fotografia sia stata realizzata in una città fantasma. Ti viene quasi un brivido solo a guardarla, e capisci subito di trovarti nel regno di questa iena».

Il concorso ha assegnato anche il premio Young Wildlife Photographer of the Year (Giovane fotografo naturalista dell’anno) a Andrea Dominizi, un 17enne italiano che ha fotografato un cerambice, un tipo di coleottero, sui Monti Lepini, nel Lazio, in una zona disboscata: sullo sfondo si riconosce un macchinario usato per il diboscamento.

Le fotografie che sono state inviate al concorso, realizzate da fotografi professionisti e non, sono state oltre 60mila e la giuria, oltre alle due vincitrici menzionate, ha anche premiato le migliori di ciascuna delle categorie in cui è suddiviso il concorso. Nella gallery a seguire potete vederne una selezione.