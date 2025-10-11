Come l’ha presa Trump quando ha saputo di non aver vinto il Nobel
Sembra bene, ma c'è voluto molto lavoro da parte della vincitrice, Mária Corina Machado
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato nella serata di venerdì la vittoria del Premio Nobel per la Pace da parte della leader dell’opposizione venezuelana Mária Corina Machado: «La persona che ha vinto il Premio Nobel mi ha chiamato e mi ha detto: “Accetto questo in tuo onore, perché te lo meriti davvero”. È stato proprio un bel gesto. Non le ho detto: “Beh, allora dammelo!”. Ma penso che me l’avrebbe dato. È stata molto gentile».
Non sappiamo cosa si siano detti Trump e Machado al telefono ma effettivamente dopo aver ricevuto il Nobel Machado lo ha subito dedicato a Trump, in un messaggio sui social media:
Da mesi Trump sosteneva in maniera pubblica e prepotente che avrebbe voluto ricevere il Nobel per la Pace, e che lo meritava più di chiunque altro. Ha detto perfino che se non l’avesse ricevuto sarebbe stato un «insulto» per gli Stati Uniti. Per Machado, quindi, dedicargli il Nobel è stato un modo per placarlo, cosa per cui sembra aver avuto successo.
È stata probabilmente anche una manovra politica abbastanza astuta: l’opposizione al regime di Nicolás Maduro in Venezuela dipende in parte dall’aiuto degli Stati Uniti, senza i quali perderebbe gran parte del suo sostegno internazionale. Anche per questo Machado è stata molto attenta a tenere Trump dalla sua parte.