Meloni dice di essere stata denunciata per concorso in genocidio

Giorgia Meloni ha detto di essere stata denunciata per concorso in genocidio alla Corte penale internazionale assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, a quello della Difesa Guido Crosetto e a Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo, azienda italiana che produce mezzi militari. La presidente del Consiglio lo ha detto su Rai 1, dove ha commentato le mobilitazioni del fine settimana a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla prima nel programma Cinque Minuti e poi a Porta a Porta.

Meloni non ha dato altri dettagli, e non ha citato esplicitamente da chi proviene la denuncia presentata al principale tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità. Si sa però che il gruppo Giuristi e avvocati per la Palestina, che riunisce oltre 50 persone tra avvocati, politici ed esperti, aveva dichiarato di voler sporgere una simile denuncia, sostenuta tra l’altro da oltre 33mila cittadini.

La Flotilla era la più grande iniziativa indipendente per portare cibo e beni di prima necessità nella Striscia di Gaza, superando il blocco navale imposto da Israele, ed è stata interrotta la settimana scorsa con l’abbordaggio di tutte le barche da parte dei militari israeliani. Il governo italiano voleva che la Flotilla si fermasse, in parte per garantire l’incolumità dei partecipanti alla spedizione, tra cui alcuni parlamentari ed europarlamentari italiani, e in parte per non fomentare tensioni con Israele.

A fine settembre, dopo che alcune barche della Flotilla erano state colpite, Meloni aveva definito l’iniziativa «irresponsabile». Crosetto invece aveva detto che il governo non avrebbe potuto garantire la sicurezza degli attivisti nel momento in cui le barche avessero lasciato le acque internazionali per entrare in quelle controllate da Israele con il blocco navale imposto davanti alla Striscia. Tajani, proprio a Porta a Porta, aveva poi commentato che «il diritto [internazionale] vale fino a un certo punto».

L’avvocato Gianluca Vitale, portavoce del gruppo Giuristi e avvocati per la Palestina, ha sostenuto che l’Italia non solo si sia «astenuta dal prevenire il genocidio», ma che abbia «continuato ad alimentarlo». Secondo il gruppo, il governo italiano lo avrebbe fatto dando sostegno politico al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, non esprimendosi contro le sue politiche e legittimando il blocco navale imposto da Israele; inoltre non avrebbe tutelato i cittadini italiani e gli attivisti internazionali impegnati nell’iniziativa. Quanto a Leonardo, l’accusa è quella di continuare a fornire tecnologie militari e sostegno a Israele.

Il gruppo chiede alla Corte di avviare un esame preliminare, e di valutare la possibilità di un’indagine formale. «Credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere», ha commentato Meloni, aggiungendo: «Non si ha più il senso delle parole che si usano per fare propaganda».

Quanto agli scioperi e alle manifestazioni molto partecipate per la Palestina, Meloni ha detto di avere «grande rispetto per le persone scese in piazza» per una questione che ha descritto come «sentita». Ha però definito lo sciopero generale pretestuoso. Alludendo ai lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni manifestanti, che sabato a Roma sono sfociati in scontri con le forze dell’ordine, ha poi sostenuto che le violenze fossero «già organizzate e preordinate».

