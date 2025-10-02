La prima volta che abbiamo conosciuto i Peanuts

Il 2 ottobre del 1950 uscì su sette quotidiani statunitensi la prima striscia dei Peanuts, il popolarissimo fumetto creato da Charles Schulz. La striscia (la trovate qui) era composta da quattro vignette e Charlie Brown vi compariva già come protagonista, insieme a Shermy e Patty, che invece poi non ebbero molta fortuna. È una scena che gli appassionati della serie conoscono bene: Shermy è seduto assieme a Patty sul bordo della strada e saluta con affetto il «caro vecchio Charlie Brown» (good ol’ Charlie Brown, come viene chiamato spesso) che sta passando davanti a loro, ma poi confessa a Patty di detestarlo. C’era già tutto lo spirito di Charlie Brown e del suo mondo.

In questa prima striscia i personaggi sono disegnati in modo diverso dalla versione definitiva. Patty, in particolare, ha un vestitino e i capelli a caschetto con un fiocchetto, mentre Charlie Brown non ha ancora la sua famosa maglietta con la striscia a zigzag, che indossò per la prima volta qualche mese dopo, il 21 dicembre del 1950. Il 4 ottobre spuntò invece l’altro grande protagonista del fumetto, il cane Snoopy (che si spostava ancora su quattro zampe anziché due). Lucy e Linus invece sarebbero arrivati solo due anni dopo, rispettivamente il 3 marzo e il 19 settembre del 1952.

In un certo senso comunque la storia dei Peanuts era iniziata prima, quando Schulz aveva 24 anni e viveva con suo padre in un appartamento sopra il suo negozio da barbiere. Dal giugno del 1947 al gennaio del 1950 pubblicò infatti ogni settimana una vignetta in formato pagina sul Pioneer Press di Saint Paul, la città in cui abitava, in Minnesota. Si chiamava Li’l Folks, qualcosa come Piccoletti, e aveva delle similarità con quelli che sarebbero diventati i Peanuts: Charlie Brown dà il nome a tre bambini diversi, c’è un cane che anticipa Snoopy e un bambino ben vestito fissato con Beethoven, come Schroeder. Negli stessi anni, dal 1948 al 1950, Schulz pubblicò anche delle vignette umoristiche sul Saturday Evening Post, molte con bambini per protagonisti.

Schulz propose le strisce di Li’l Folks allo United Features Syndicate (UFS), che dal 1919 si occupa della concessione ai giornali delle licenze per pubblicare articoli e fumetti. Lo UFS accettò di distribuirle ma si scoprì che esisteva già un fumetto chiamato Little Folks e che l’autore, Tack Knight, ne aveva registrato il nome. Così fu necessario trovarne uno nuovo e un dirigente di UFS consigliò di ispirarsi a un popolare programma per l’infanzia, Howdy Doody, dove i bambini erano chiamati “Peanuts”, noccioline.

Quel nome a Schulz non piacque mai e raccontò di essere stato forzato ad accettarlo dallo UFS perché al tempo era un semplice ragazzo del Midwest «senza potere contrattuale»: lui avrebbe preferito semplicemente “Charlie Brown”. In un’intervista del 1987 spiegò: «lo odio e l’ho sempre odiato. Non ha dignità e non descrive il contenuto della striscia». Nel 1997 raccontò che anche in seguito aveva provato più volte a cambiare il nome, ma che gli era sempre stato sconsigliato per problemi con le licenze.

In Italia i Peanuts comparvero per la prima volta il 20 febbraio del 1961 su Paese Sera, quotidiano romano di proprietà del Partito Comunista Italiano, nato per fare concorrenza ai giornali romani liberali e conservatori. Vennero pubblicati per dieci anni, senza rispettare l’ordine cronologico delle vignette, con errori di traduzione e cambiando i nomi originali dei personaggi. Come scrive Fumettologica, Charlie Brown si chiamava Pierino (che era anche il nome della striscia) ma a volte diventava Carletto. Intanto nel 1963 Milano Libri Edizioni pubblicò l’antologia Arriva Charlie Brown! e Bompiani fece uscire Felicità è un cucciolo caldo, traduzione della raccolta di vignette e massime Happiness is… a warm puppy. Dal 1965 le strisce dei Peanuts furono pubblicate sulla rivista Linus, che le fece diventare popolari e amate in tutta Italia (e fece sì che a Paese Sera cambiassero definitivamente il nome del protagonista, prima in Charly, poi in Charlie, racconta sempre Fumettologica).

L’ultima striscia fu pubblicata il 13 febbraio del 2000, il giorno successivo alla morte di Schulz, avvenuta a 78 anni per un cancro al colon che gli era stato diagnosticato pochi mesi prima e lo aveva portato a ritirarsi dalla scrittura. Mostra Snoopy seduto in cima alla cuccia mentre scrive a macchina il testo in cui Schulz annunciava il suo ritiro.

