Le molte manifestazioni per la Flotilla e per Gaza

Caricamento player

Giovedì si stanno tenendo in tutta Italia manifestazioni in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e contro l’arresto dei suoi attivisti da parte dell’esercito israeliano, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì quando le barche si trovavano in acque internazionali. Le prime mobilitazioni al riguardo erano cominciate già mercoledì sera, quando era arrivata la notizia dell’abbordaggio da parte dei soldati israeliani, sono proseguite per tutta la giornata e sono continuate la sera.

Finora i principali disordini si sono verificati a Firenze, dove i manifestanti hanno occupato per due ore la stazione di Santa Maria Novella dopo aver sfondato il cordone di sicurezza della polizia, contro cui sono stati lanciati sassi, bottiglie, fumogeni e altri oggetti.

Ci sono stati scontri anche nei pressi della stazione centrale di Bologna: sono stati danneggiati locali, biciclette, monopattini semafori e alcune porte di accesso alla stazione, e la polizia ha lanciato lacrimogeni contro i manifestanti.

A Torino i manifestanti sono entrati negli spazi delle Officine Grandi Riparazioni (Ogr) e hanno ribaltato gli arredi allestiti per l’Italian Tech Week, un evento organizzato da GEDI – l’editore di Repubblica e Stampa – e incentrato sul mondo delle aziende tecnologiche. Il corteo ha poi raggiunto la stazione di Porta Nuova, dove sono stati chiusi i cancelli. Questa mattina i manifestanti erano entrati nella carreggiata della tangenziale sud in uscita dalla città, fermando il traffico, e nel pomeriggio un gruppo di manifestanti era arrivato sulla pista dell’aeroporto di Caselle, causando alcuni ritardi ai voli in partenza e in arrivo. La polizia li aveva mandati via dopo pochi minuti.

A Napoli è stato bloccato l’ingresso dell’A3, lungo via Marina. Il corteo, partito da piazza Carmine, è arrivato fino al porto commerciale per protestare contro l’arrivo di una nave di MSC Crociere (la Edith II) e contro i rapporti dell’azienda con lo stato di Israele. La polizia ha bloccato l’accesso e ci sono stati momenti di tensione, con tentativi dei manifestanti di superare il cordone.

A Milano il corteo è iniziato da piazzale Loreto, ed è proseguito in modo pacifico e senza particolari tensioni fino a piazza Duomo.

La manifestazione di Roma è cominciata al Colosseo, ed è diretta a piazzale Ostiense. Le fermate della metropolitana di Termini e Piramide sono state chiuse per motivi di ordine pubblico.

In mattinata in queste e altre città gli studenti di vari licei avevano organizzato picchetti davanti agli istituti, assemblee straordinarie nei cortili e manifestazioni, e diverse università erano state occupate.

Per domani è stato indetto uno sciopero generale e ulteriori manifestazioni, ma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che valuterà se precettarlo (e quindi impedirlo). Giovedì pomeriggio la Commissione di garanzia per gli scioperi, un’autorità amministrativa indipendente che vigila sui modi e sui tempi di convocazione degli scioperi, ha dichiarato illegittimo lo sciopero, perché viola l’obbligo di preavviso. Lo sciopero nazionale dei trasporti indetto alcuni giorni fa invece non dovrebbe essere coinvolto dall’eventuale precettazione, perché era stato annunciato con l’anticipo richiesto dalla legge.