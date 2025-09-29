La destra ha vinto le elezioni regionali nelle Marche

Non è ancora finito lo scrutinio dei voti per le elezioni regionali nelle Marche, ma è ormai certo che vincerà il presidente uscente Francesco Acquaroli, di Fratelli d’Italia, sostenuto dalla coalizione di destra al governo (e quindi oltre al suo partito da Lega, Forza Italia e Noi Moderati). Le previsioni degli istituti di statistica lo danno ampiamente davanti al candidato del centrosinistra, Matteo Ricci del PD: secondo le proiezioni dell’istituto Swg di oltre 8 punti, secondo quelle di Opinio di circa 5 punti (le proiezioni sono stime che si basano sui voti già scrutinati, incrociati con altri valori statistici).

È un risultato rilevante anche per la per la politica nazionale: queste elezioni regionali erano le più attese e più importanti tra le sette per cui si vota in questo autunno, principalmente perché erano le uniche il cui esito era incerto (sebbene Acquaroli fosse considerato favorito). Lo erano anche per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, visto che il suo partito, Fratelli d’Italia, oltre che nelle Marche governa solo in Abruzzo, nonostante sia ampiamente il primo per consensi a livello nazionale. Perdere nelle Marche avrebbe legittimato una critica che viene spesso mossa a FdI: cioè che non abbia una classe dirigente all’altezza degli incarichi a cui ha accesso.

D’altra parte la sconfitta è un risultato rilevante per il centrosinistra e per il PD, che aveva puntato molto sul presentarsi come una coalizione unita a queste regionali dopo anni di divisioni (Ricci era sostenuto anche da Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra).

L’affluenza è stata piuttosto bassa, di circa il 50 per cento, e quindi in netto calo rispetto alle elezioni del 2020: dieci punti in meno. In quell’occasione però si votava anche per eleggere i sindaci in diversi comuni importanti della regione e per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.