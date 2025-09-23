Ci sono stati danni e allagamenti per le forti piogge in diverse regioni

Tra domenica e lunedì forti e prolungate piogge hanno causato danni e allagamenti in varie zone di Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana.

In Piemonte una turista tedesca è dispersa da domenica sera nella zona di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. Lunedì varie frazioni sul confine con la Liguria sono rimaste isolate e alcune case sono state allagate. Le scuole hanno chiuso in vari comuni tra cui Gavi, Bosio e Ovada.

In Liguria è esondato il fiume Bormida nella provincia di Savona, allagando varie strade. Lunedì le scuole son state chiuse nei comuni di Cairo Montenotte, Carcare e Dego (sempre in provincia di Savona). Le stesse zone erano state colpite da nubifragi anche a ottobre del 2024.

In Lombardia ci sono stati disagi soprattutto nella zona della Brianza, a nord-ovest di Monza e nei comuni di Bovisio, Meda e Cesano Maderno, con interruzioni e rallentamenti nella circolazione stradale e ferroviaria. In zona Niguarda, nel nord del comune di Milano, è esondato il fiume Seveso, come spesso succede in caso di piogge intense. Si è in parte allagato anche l’edificio del tribunale (che tra l’altro per questo non ha potuto notificare le motivazioni della revoca degli arresti domiciliari a vari indagati nell’inchiesta sull’urbanistica). In tutta la giornata ci sono stati oltre 650 interventi dei vigili del fuoco.

Ci sono stati allegamenti anche in Toscana, soprattutto nelle zone di Massa Carrara e in Versilia, dove una tromba d’aria ha danneggiato gli stabilimenti balneari tra Viareggio e Forte dei Marmi.

Martedì Lombardia, Veneto e Lazio sono in allerta arancione, e altre 12 regioni in allerta gialla: l’allerta “arancione” è il secondo dei tre livelli possibili di allerta (il primo e più grave è l’allerta rossa), che viene definita “moderata”. In situazioni di allerta arancione vengono ritenuti possibili danni a edifici e infrastrutture anche piuttosto estesi, e pericoli concreti per l’incolumità delle persone.