Cosa si sa dell’assassinio di Charlie Kirk

Non si sa ancora chi abbia sparato a Charlie Kirk, l’influente attivista della destra statunitense assassinato mercoledì mentre stava parlando in un incontro pubblico con gli studenti nel campus della Utah Valley University a Orem, nello Utah. Le ricerche dell’attentatore sono ancora in corso: dopo l’attentato sono state arrestate due persone, la seconda delle quali era stata inizialmente indicata come il responsabile dell’omicidio dal direttore dell’FBI Kash Patel, ma entrambe sono state rilasciate dopo che si è appurato che non c’entravano nulla con l’uccisione di Kirk.

Kirk, che aveva 31 anni, è stato ucciso intorno alle 12:20 locali (le 20:20 di mercoledì in Italia). Stava parlando a un evento di un format di dibattiti pubblici che portava abitualmente nelle università statunitensi, “The American Comeback Tour”. È stato ucciso mentre era sotto a un gazebo nel campus dell’università davanti a circa 3mila persone.

Dopo essere stato colpito dal proiettile, ha perso subito molto sangue: mentre la folla cercava riparo e scappava, è stato portato via ed è morto poco dopo. Le autorità hanno detto che il colpo è stato sparato probabilmente da una lunga distanza: su Internet circolano due video che sembrano mostrare una persona sul tetto di un edificio – il Losee Center– a circa 140 metri di distanza dal luogo in cui era Kirk: in uno dei due, girato da un professore della scuola che ha parlato con il Washington Post e il New York Times, la si vede mentre apparentemente scappa subito dopo lo sparo. Al momento, comunque, non ci sono conferme che la persona nei video fosse l’attentatore.

Kirk era molto vicino al presidente Donald Trump e nel 2012 aveva fondato un’organizzazione politica giovanile, Turning Point USA, nata con lo scopo di sostenere le idee conservatrici dentro i college statunitensi: era considerato uno dei principali artefici dei consensi raccolti da Trump alle ultime elezioni soprattutto fra i giovani uomini, e aveva partecipato attivamente alla sua campagna elettorale.

Negli ultimi anni aveva avuto molto successo sui social media grazie alla pubblicazione di spezzoni di video registrati durante gli incontri che teneva frequentemente nelle università, in cui rispondeva alle domande degli studenti e alle loro critiche con spavalderia e sostenendo di sfidare così la forte influenza della sinistra nei college statunitensi. Anche l’evento a cui stava partecipando mercoledì era un dibattito di questo tipo. Nell’esatto istante in cui è stato ucciso, hanno mostrato alcuni video, Kirk stava rispondendo a una domanda sulla violenza da armi da fuoco negli Stati Uniti.

Subito dopo che Kirk era stato colpito, la polizia aveva fermato un uomo sospettato di essere l’autore dell’attentato, ma poco dopo lo aveva rilasciato perché non c’erano prove che avesse a che fare con l’omicidio. Quando in Italia era la tarda serata di mercoledì il direttore dell’FBI Kash Patel aveva fatto sapere che il responsabile era stato arrestato, ma pochi minuti dopo le autorità locali lo avevano smentito, dicendo in una conferenza stampa che il sospettato era ancora in fuga. C’è stata un po’ di confusione e contraddizioni, ma dopo un paio d’ore Patel ha confermato che la persona era stata liberata e le ricerche proseguivano.