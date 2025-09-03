Google potrà tenersi Chrome, alla fine

Caricamento player

Un giudice statunitense ha deciso che Google non dovrà vendere il suo browser Chrome, come aveva invece richiesto il dipartimento della Giustizia statunitense, che accusava l’azienda di aver violato le nome su monopoli e concorrenza. Il processo era iniziato nel 2019 e ad agosto del 2024 Google era stata dichiarata colpevole, ma la pena è stata stabilita solo martedì.

Secondo le accuse Google avrebbe di fatto creato un monopolio facendo sì che Chrome sia il browser predefinito su vari tipi di dispositivi, in particolare quelli con il sistema operativo Android che è di sua proprietà. Neanche Android dovrà essere venduta. Il giudice che ha seguito il caso, Amit Mehta, aveva già dichiarato illegali queste scelte, ma con la sentenza di martedì ha risparmiato a Google la conseguenza peggiore che poteva avere il caso. Chrome ha circa 3,5 miliardi di utenti e rappresenta il 60 per cento del mercato globale dei browser. La vendita di inserzioni pubblicitarie su di esso è la principale fonte di entrate per Google.

Google è stata invece condannata a condividere alcuni dei dati raccolti con altre aziende del settore, ed è stata limitata la sua capacità di accordarsi con altre aziende tecnologiche per favorire l’uso di Chrome, un elemento importante del successo del browser e secondo le accuse sfruttato illecitamente da Google. Di per sé non è illegale avere il monopolio di un settore dell’economia, ma secondo il dipartimento di Giustizia Google avrebbe ottenuto questo monopolio infrangendo la legge, e poi l’avrebbe mantenuto con metodi illegali.

Nelle motivazioni della sentenza Mehta ha detto di non aver preso la decisione drastica di far vendere Chrome principalmente per via della diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT e dell’incertezza che hanno portato nel settore. Questi chatbot sono usati sempre di più per la ricerca di informazioni al posto dei motori di ricerca tradizionali, e il loro successo ha messo in difficoltà molte aziende tecnologiche.

Tecnicamente Google fa parte del gruppo Alphabet, di cui è di gran lunga il marchio più importante, conosciuto e rilevante economicamente.

