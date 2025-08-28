Le foto della prima serata del festival del cinema di Venezia

Mercoledì sera è iniziata l’82esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il più importante festival di cinema italiano e uno dei principali al mondo, che si concluderà sabato 6 settembre. Il festival è iniziato con la presentazione del film La Grazia, di Paolo Sorrentino, con protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti. Durante la cerimonia d’apertura è stato assegnato il Leone d’oro alla carriera al regista, scrittore e documentarista tedesco Werner Herzog.

La Grazia è la storia di un presidente della Repubblica italiana che comincia a chiedersi come potrebbe vivere meglio, e che soffre per un ricordo e un segreto. Verso la fine del mandato, si trova a dover decidere se concedere o meno la grazia a due detenuti. La reazione all’anteprima per la stampa, quindi di critici e giornalisti italiani e internazionali, è stata positiva, con risate e moderati applausi finali. Non era scontato, perché la posizione di primo film del festival è delicata e comporta grandi aspettative: solitamente viene concessa a film con un cast ampio e internazionale, più raramente – ma sempre di più negli ultimi anni – a un film del paese che ospita il festival.

