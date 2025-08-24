Tre nuovi articoli del Post letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Antonio Russo racconta cosa si è sentito rispondere da alcuni dei maggiori esperti italiani alla domanda «puoi fermare ora l’intelligenza artificiale, lo fai?»; Matteo Castellucci parla di cosa è successo lunedì alla Casa Bianca, con Trump, Zelensky e gli altri leader europei; e Ludovica Lugli spiega quanti sono e come funzionano i parti in casa in Italia.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Chi studia l’intelligenza artificiale non la fermerebbe nemmeno potendo

Sarebbe come voler smettere di ragionare, secondo esperti ed esperte di diverse materie che se ne occupano per lavoro

Quanti sono e come funzionano i parti in casa in Italia

Solo alcune regioni hanno leggi per regolamentarli e rimborsarli: se n’è parlato per il caso di un’ostetrica arrestata

Cronaca di una giornata movimentata alla Casa Bianca

I “momenti zen” di Zelensky, le mappe, i fuorionda: e poi i complimenti, tantissimi complimenti