Il caso del dj italiano morto a Ibiza dopo un intervento della polizia

Nella notte tra venerdì e sabato nell’isola spagnola di Ibiza è morto Michele Noschese, un uomo italiano di 35 anni. Noschese viveva lì da tempo e faceva il dj. La magistratura spagnola sta indagando per omicidio. Non è chiaro cosa sia successo esattamente. Quella notte a casa di Noschese si stava tenendo una festa. La Guardia Civil era arrivata lì per le segnalazioni di alcuni vicini sulla musica troppo alta, e secondo alcuni testimoni citati da vari giornali italiani ci sarebbe stato uno scontro fra Noschese e gli agenti, che lo avrebbero «colpito con pugni».

Il padre Giuseppe Noschese, medico, è arrivato nei giorni scorsi a Ibiza e ha detto alla Stampa che secondo alcuni suoi amici suo figlio sarebbe stato vittima «di un intervento un po’ troppo energico». Parlando con il Messaggero ha detto che gli agenti erano in cinque e che lo avrebbero «bloccato mani e piedi e preso a pugni in faccia e all’occipite», cioè sulla parte posteriore della testa.

Noschese è morto sul posto e poi è stato trasferito direttamente in obitorio. Per avere certezze sulle cause sarà necessario il risultato dell’autopsia, che potrebbe arrivare oggi. La famiglia ha chiesto una perizia medico-legale indipendente.

Noschese era originario di Napoli ma viveva da dieci anni a Ibiza, nota in tutto il mondo per la sua vita notturna, e e da alcuni anni soggetta a problemi per gli eccessi legati al turismo di massa. Lì aveva comprato casa e lavorava come dj, con il nome d’arte di “Godzi”, un soprannome derivato da Godzilla, che gli avevano dato gli amici per via della postura. Era laureato in Economia e in passato era stato anche calciatore, prima nella primavera del Napoli, poi in Serie C con Cavese e Benevento.