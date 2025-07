Tanti saluti dalle Canzoni 2025

Il festival del Post legato alla newsletter Le Canzoni ha occupato il paese e la campagna di Peccioli, in Toscana, lo scorso weekend: con grande ed entusiasta partecipazione di migliaia di persone venute per seguire uno o entrambi dei due concerti serali previsti, o gli incontri di venerdì e sabato con i giornalisti del Post. Il programma si è svolto all’interno del tradizionale festival estivo 11 Lune organizzato dalla Fondazione Peccioliper, con la quale il Post collabora alla progettazione di diversi eventi nel corso dell’anno. Venerdì sera all’Anfiteatro Fonte Mazzola ha suonato la band britannica dei Waterboys, guidata dal suo fondatore e cantante Mike Scott, mentre sabato il programma è stato chiuso dal concerto unico e speciale preparato da Vasco Brondi con la sua band. In entrambi i casi con un pubblico composto sia da esperti fan delle due band che da abbonati e abbonate del Post curiosi delle proposte di quest’anno.

Tra venerdì e sabato, poi, nello spazio gremito della Galleria dei Giganti, a raccontare storie, spiegare giornali e canzoni, divertire tutti, ci sono stati Francesco Costa, Luca Sofri, Giulia Balducci, Matteo Bordone, Stefano Vizio, Luca Misculin e Stefano Nazzi. Era la terza volta – dopo i concerti passati di Glen Hansard, Divine Comedy, Deacon Blue – e l’anno prossimo lo rifacciamo. Grazie molte a chi c’era, e anche a chi non c’era e si abbona al Post permettendoci progetti sempre più ricchi, vari e accessibili.