Com’è andato il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia

Venerdì sera all’isola di San Giorgio di Venezia c’è stata la cerimonia principale del matrimonio fra Jeff Bezos, il fondatore e capo di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez, culmine di una serie di eventi che in questi giorni stanno occupando un pezzo della città.

Il matrimonio è stato molto criticato per vari motivi, fra cui il fatto che Bezos sia uno degli uomini più ricchi del pianeta e fondatore di un’azienda dalle molte pratiche controverse, la fragilità di Venezia aggravata dal turismo e dalla sovraesposizione mediatica, e le accuse contro l’imprenditore di aver occupato la città e di averla noleggiata come se fosse un parco giochi per i suoi scopi personali.

In realtà quello che si è celebrato fra Bezos e Sanchez non è stato un vero e proprio matrimonio, almeno dal punto di vista legale: il comune ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuna richiesta in tal senso. È probabile che i due si siano sposati, o si sposeranno, con una cerimonia meno appariscente negli Stati Uniti, dove vivono entrambi. Per tutti e due è il secondo matrimonio.

Finora gli eventi legati al matrimonio si sono svolti senza intoppi. Al ricevimento hanno partecipato decine fra le persone più famose del mondo dello spettacolo statunitense: in tutto gli invitati erano circa 200. Il via vai di celebrità era già iniziato da qualche giorno, e le foto di attori, cantanti e relativi accompagnatori che uscivano dagli hotel di lusso o salivano sui taxi acquei (si chiamano così i taxi-motoscafi di Venezia) sono molto circolate nei giorni scorsi. Fra le facce più note ci sono state le sorelle Kardashian e Jenner, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, la regina Rania di Giordania e l’ex giocatore di football Tom Brady.

La cerimonia vera e propria si è tenuta sull’isola di San Giorgio, una piccola isola poco più a sud di piazza San Marco, a est della Giudecca, occupata per lo più da giardini, musei ed edifici religiosi. Sanchez ha indossato un elaborato abito di Dolce & Gabbana, mentre Bezos un semplice smoking. Dopo l’evento sono state diffuse pochissime foto e anche i presenti non ne hanno postate sui social. Il luogo è stato scelto probabilmente tanto per la sua bellezza quanto per il fatto che ha permesso a sposi e invitati di rimanere lontano da occhi indiscreti e contestatori.

L’occupazione di diverse aree della città per alcuni giorni per permettere la celebrazione di un evento privato era stata molto criticata da No Space for Bezos, un comitato di cittadini creato apposta per l’occasione, che si è fatto notare in vari modi. Aveva appeso dei grandi striscioni dal ponte di Rialto e dal campanile di San Marco, mentre Greenpeace ne aveva steso uno nella piazza sottostante; venerdì erano apparsi in giro per la città diversi manichini piuttosto inquietanti con le sembianze di Bezos.

Molti esponenti di questi gruppi hanno sia lamentato l’eccessiva turistificazione della città, che secondo molti residenti si sta trasformando in una specie di parco a tema a beneficio unicamente dei visitatori, sia la possibilità da parte di uno degli uomini più ricchi del mondo di occupare diversi spazi di una città. Le strutture prenotate per il matrimonio di Bezos vengono normalmente affittati a privati per eventi aziendali, mostre e convegni. Le proteste hanno comunque spinto Bezos e il Comune a scegliere posti più appartati rispetto a quelli previsti mesi fa.

Va capito se alla fine i critici non riusciranno a ostacolare in qualche modo l’ultima festa prevista dal programma, sabato sera all’Arsenale, quindi sull’isola principale di Venezia (in una zona comunque piuttosto privata). Per il pomeriggio è previsto un corteo di protesta in città.

Diverse autorità locali, fra cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della regione Veneto Luca Zaia, hanno difeso Bezos dalle critiche, sostenendo che abbia garantito soldi e visibilità mondiale.

– Leggi anche: E insomma, questo matrimonio di Jeff Bezos a Venezia