Il nuovo numero di Cose spiegate bene

Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” singoli temi su cui ci sembra che abbiamo tutti molto da imparare, è arrivata al quattordicesimo numero, che si intitola Corpi speciali e uscirà fra pochi giorni: le abbonate e gli abbonati al Post possono ordinarlo da oggi, in anticipo sull’uscita in libreria del 14 maggio.

Dopo i numeri dedicati a editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro, giornali, Natale, Olimpiadi, politica negli Stati Uniti, Italia del Novecento, cibo e oggetti, in questo raccontiamo storie affascinanti, misteriose o poco conosciute sul corpo umano, che in più di un caso non erano nel libro di scienze delle superiori. Si parla ad esempio di depilazione, dei diversi modi di contare con le dita, di capelli, di sudore. E poi di protesi, mestruazioni, del bello e il brutto di andare in giro scalzi, e anche di quando è che si può dire che un corpo è morto. E altre cose che non pensiamo di chiedere o che non abbiamo mai osato chiedere.

Parti del corpo che nominiamo ancora con imbarazzo, ma anche usi dei corpi nel loro complesso: come strumento di espressione e di comunicazione in molte forme diverse, dalle esibizioni artistiche allo sport, dai tatuaggi ai piercing. E tutti i pensieri che abbiamo fatto, e cosa ne è rimasto, dopo le ridefinizioni degli spazi occupati dai corpi durante la pandemia. Ci viviamo come identità, caratteri, modi di pensare, psicologie, ma anche questi aspetti inafferrabili dipendono in gran parte dai nostri afferrabilissimi corpi.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con i loro abbonamenti anche questa volta abbiamo dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo Corpi speciali e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli, Mondadori e Amazon (con consegne a partire dal 14 maggio): o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo degli altri numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che metteremo in calendario per i prossimi mesi. Ricordiamo che sullo shop del Post è disponibile anche il cofanetto per raccogliere i numeri di Cose spiegate bene.

Anche questo numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni di Corpi speciali sono di Carol Rollo, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Marta Cavo, Vittorio Lingiardi, Beatrice Mautino e Alessandra Pellegrini De Luca. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Ci farete sapere se vi è piaciuto scoprire qualcosa in più sul funzionamento del corpo umano.

Alcune delle pagine di COSE Spiegate bene – Corpi speciali

