Illustratori bravi in mostra a Bologna

A Bologna è iniziata la fiera di libri per bambini e ragazzi più importante al mondo, la “Bologna Children’s Book Fair”. Questa è la 62esima edizione, che dura dal 31 marzo al 3 aprile e, come sempre, è aperta solo a chi lavora nel settore e ha più di 18 anni: non possono entrare, quindi, i lettori a cui è idealmente rivolta.

La fiera è frequentata da editori da tutto il mondo che vogliono vendere o acquistare libri stranieri, dagli agenti letterari degli autori che ne propongono i lavori alle case editrici, da librai, bibliotecari e insegnanti. Ci sono anche molti illustratori, compresi quelli emergenti che vogliono farsi conoscere e che possono sottoporre il loro lavoro agli esperti nelle cosiddette portfolio review organizzate dalla fiera.

Dal 1967 organizza anche la Mostra Illustratori, che espone le tavole dei disegnatori selezionati da una giuria internazionale che cambia ogni anno. Quest’anno ne sono stati scelti 77 da 29 paesi, a partire da un totale di 4.374 candidati: sfogliare le illustrazioni, anche online, è un buon modo per farsi un’idea di quel che sta succedendo nel mondo dell’illustrazione e per segnarsi alcuni libri e alcuni autori. Finita la fiera, la mostra inizierà un tour internazionale che durerà due anni, che prima andrà in Giappone e poi in Cina; le illustrazioni sono raccolte in un catalogo che in Italia è pubblicato da Corraini.

In questi giorni ci sono anche incontri ed eventi in giro per la città, come la mostra organizzata per i 50 anni della Pimpa, la cagnolina inventata dall’illustratore Francesco Tullio Altan. Oltre alla Pimpa, la fiera celebra con dei panel anche gli 80 anni di Pippi Calzelunghe, il personaggio creato dalla scrittrice svedese Astrid Lindgren, e dei Mumin, i troll inventati dalla scrittrice e illustratrice finlandese Tove Jansson.

In occasione della fiera l’Associazione Italiana Editori ha pubblicato un rapporto con i dati sulla lettura di chi ha meno di 14 anni in Italia e sulle vendite del 2024 di libri e fumetti per bambini e ragazzi nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione (cioè nei supermercati). Le vendite sono state di 276,8 milioni di cui oltre la metà (il 53,7 per cento) di libri per bambini sotto ai 5 anni.

La ricerca ha anche scoperto che il 70 per cento di chi ha meno di 14 anni legge fino a sei libri l’anno (cioè è un cosiddetto lettore occasionale) e che il tempo dedicato alla lettura è generalmente in calo rispetto anche solo a un anno fa: mediamente si legge per un’ora e 55 minuti alla settimana. Invece il tempo passato sullo smartphone è mediamente di 7 ore e 6 minuti alla settimana: la differenza diventa notevole soprattutto nella fascia 10-14 anni, dove viene utilizzato per 10 ore e 28 minuti contro un’ora e 43 minuti di lettura alla settimana.