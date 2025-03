Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu andrà in carcere

Domenica mattina il tribunale di Istanbul ha confermato la detenzione del sindaco della città Ekrem Imamoglu, arrestato mercoledì per presunta corruzione e legami con un’associazione terrorista. Imamoglu quindi in attesa del processo dovrà andare in carcere (finora era stato trattenuto in strutture dei tribunali).

Imamoglu è considerato il principale oppositore politico del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che governa ormai da anni in maniera sempre più autoritaria: era stato arrestato mercoledì per un caso di corruzione e per i suoi presunti legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (o PKK, l’organizzazione politica e paramilitare curda che a inizio marzo ha dichiarato il cessate il fuoco con lo stato turco). Accuse del genere sono un pretesto che il governo di Erdogan ha usato spesso, anche recentemente, per reprimere i propri oppositori.

Proprio domenica Imamoglu avrebbe dovuto partecipare come favorito alle primarie del Partito popolare repubblicano (CHP, di centrosinistra e nazionalista), per scegliere il candidato presidenziale alle prossime elezioni, previste nel 2028.

Nei giorni scorsi ci sono state grosse proteste contro l’arresto e in generale contro la sempre più forte repressione del dissenso di Erdogan: diverse città avevano addirittura vietato le manifestazioni, e sabato sera ci sono stati centinaia di arresti a Istanbul. All’arresto di Imamoglu – che respinge tutte le accuse – hanno reagito male anche i anche i mercati finanziari turchi, che temono che il paese sia appena entrato in un periodo di instabilità: sono crollati i principali indici azionari ed è sceso il valore della lira turca, la valuta locale.