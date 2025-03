Le foto della manifestazione per l’Europa a Roma

Sabato pomeriggio migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione per l’Europa organizzata in piazza del Popolo a Roma, proposta dall’editorialista Michele Serra sulla sua newsletter del Post Ok Boomer! e poi promossa dal quotidiano Repubblica. Dal palco sono stati letti vari appelli per l’unità politica dell’Europa e il sostegno all’Ucraina, contro l’invasione russa di Vladimir Putin e contro l’approccio alla politica internazionale del presidente statunitense Donald Trump.

C’erano diversi leader politici, come la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il segretario di Azione Carlo Calenda e quello di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, oltre a personaggi pubblici come Corrado Augias, Antonio Scurati, Corrado Formigli e Paolo Virzì. L’accesso alla piazza è stato chiuso da un certo momento in poi per l’eccessiva quantità di persone.

«Siamo in tanti e siamo diversi» ha detto Serra nel suo discorso: «in un mondo che sembra in frantumi, una piazza che unisce persone e idee diverse è uno scandalo. Questo scandalo ha un nome. Si chiama democrazia». Ha poi proseguito: «I nostri veri nemici siamo noi stessi quando dimentichiamo la nostra fortuna. Per quelli che attraversano il Mediterraneo per venire qui, e per quelli che sventolano questa bandiera a Est, l’Europa non è un concetto astratto. È la salvezza».

Ci sono, anche in questa piazza, idee diverse su come l’Europa deve proteggere se stessa, avere cura dei suoi valori e della sua gente. Il problema è che tutti vogliamo la pace, ma non può esistere pace senza libertà. Nessuno può sentirsi in pace, se è oppresso, invaso, sottomesso. E tutti vogliamo la libertà, ma non esiste libertà se non c’è la pace. Nessuno è libero, sotto le bombe o con un fucile puntato addosso.

Contemporaneamente a Roma era stata organizzata un’altra manifestazione, in piazza Barberini, organizzata dal partito di sinistra radicale Potere al Popolo contro il piano di riarmo dei paesi europei e l’aumento della spesa militare promosso dalla commissaria Ursula von der Leyen.