La pioggia sta causando ampi allagamenti in Toscana

Venerdì mattina le forti piogge hanno causato diversi allagamenti a Firenze, in particolare nella zona sud della città, e in varie zone limitrofe, tra cui Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano. In queste ore c’è preoccupazione per il livello del fiume Arno e per il Serchio, che passa a nord di Lucca e Pisa. Ci si sta preparando alla piena dei fiumi anche in buona parte dell’Emilia-Romagna, dove l’allerta rossa diramata per la giornata di venerdì 14 marzo è stata estesa anche per sabato 15 a una parte della Romagna e delle province di Bologna e Ferrara.

Le scuole e le attività commerciali sono state chiuse in buona parte delle province di Firenze e Pisa, e sono stati chiusi o temporaneamente interrotti anche alcuni tratti stradali: prima il tratto dell’autostrada A1 verso sud tra Scandicci e Impruneta, poi la strada provinciale 41 nella zona di Ponte a Vicchio. La Firenze-Siena è stata chiusa nella zona di San Casciano in Val di Pesa per la caduta di alcuni alberi.

A Sesto Fiorentino è esondato il torrente Rimaggio, che ha allagato il centro storico, piazza del Mercato, e varie strade; a Campi Bisenzio sono stati chiusi tutti i negozi, come a Prato, e il sindaco ha invitato la cittadinanza a evacuare i piani interrati e seminterrati, salendo se possibile ai piani più alti degli edifici. A Calenzano invece è esondato il torrente Garille, creando vari problemi di viabilità: il sindaco ha disposto con un’ordinanza la chiusura di tutte le attività commerciali e industriali, degli impianti sportivi e degli uffici pubblici sia per venerdì sia per sabato. Saranno annullati anche gli eventi sportivi e culturali in programma, come d’altra parte nella città metropolitana di Firenze.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha detto che per ora non è prevista la chiusura dei ponti in città. Si prevede comunque che attorno alle 20 l’Arno raggiunga il livello massimo di piena, rimanendo però sotto il livello di guardia, che è di 5,50 metri. Il Centro per il coordinamento dei soccorsi che si è riunito in prefettura a Firenze ha disposto la chiusura di musei, cinema e teatri per tutta la città metropolitana, dove resteranno chiusi anche impianti sportivi, biblioteche, scuole, mercati almeno fino alle 14 di sabato. Funaro ha inoltre invitato gli abitanti a rimanere a casa e a evitare gli spostamenti in auto, anche per facilitare gli interventi dei mezzi di soccorso.

Sempre l’Arno ha superato il livello di guardia a Empoli, mentre a Pontassieve, a est di Firenze, alcune famiglie sono state fatte evacuare dagli appartamenti al piano terra o nei seminterrati in cui vivono; altre cinquanta hanno dovuto lasciare le loro case a Calenzano. Le piogge e le loro conseguenze hanno anche causato il rallentamento della circolazione dei treni attorno a Firenze, soprattutto nella zona di Campo di Marte, per via della caduta dei rami di un albero sulla linea elettrica.

In previsione della pioggia la Protezione civile aveva diffuso per la città di Firenze un’allerta arancione, il secondo livello per gravità, che nella mattina di venerdì è stata cambiata in allerta rossa: il massimo livello di criticità, che indica situazioni meteorologiche estreme, in cui persone e cose rischiano di subire gravi danni. Nello stabilimento della Piaggio a Pontedera, in provincia di Pisa, i turni delle 14 e delle 21 non verranno effettuati «non solo per l’allerta rossa», dice un comunicato, ma anche per le difficoltà nel raggiungere la fabbrica e tornare a casa per via dello sfondamento degli argini di diversi affluenti dell’Arno.

