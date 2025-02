In Champions Inter-Feyenoord, in Europa League Lazio-Viktoria Plzen e Roma-Athletic Bilbao

Venerdì si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions ed Europa League, le due principali competizioni europee di calcio per club. L’Inter, l’unica squadra rimasta in Champions dopo l’eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus, affronterà il Feyenoord, la squadra nederlandese che ha eliminato il Milan ai playoff, cioè nel turno precedente. In Europa League invece Lazio e Roma affronteranno rispettivamente Viktoria Plzen e Athletic Bilbao (c’era il 50 per cento di possibilità che si incontrassero tra loro, Lazio e Roma, ma non è successo).

Tra gli altri accoppiamenti interessanti ci sono in Champions il derby cittadino tra Real Madrid e Atletico Madrid e Liverpool-Paris Saint-Germain; in Europa League Real Sociedad-Manchester United. L’andata degli ottavi di Champions si giocherà tra il 4 e il 5 marzo e il ritorno la settimana dopo, tra l’11 e il 12. In Europa League invece l’andata sarà giovedì 6 marzo e il ritorno il 13.

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League:

• Bruges-Aston Villa

• Lille-Borussia Dortmund

• Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

• Real Madrid-Atletico Madrid

• Arsenal-PSV Eindhoven

• Inter-Feyenoord

• Liverpool-Paris Saint-Germain

• Barcellona-Benfica

Dato che gli accoppiamenti sono già inseriti nel tabellone, si sa anche quale sarebbe l’eventuale percorso dell’Inter in caso di passaggio del turno: ai quarti di finale affronterebbe la vincitrice tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen; e poi in un’eventuale semifinale la squadra che uscirà vincitrice dal gruppetto che comprende Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund e Lille. È più facile vederlo in questo schema:

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League:

• Viktoria Plzen-Lazio

• Ajax-Eintracht Francoforte

• Real Sociedad-Manchester United

• Fenerbahçe-Glasgow Rangers

• Bodø/Glimt-Olympiacos

• AZ Alkmaar-Tottenham

• Steaua Bucarest-Lione

• Roma-Athletic Bilbao