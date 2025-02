I vincitori dei premi BAFTA

Domenica sera alla Royal Festival Hall di Londra, nel Regno Unito, sono stati consegnati i BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema, rivolti alle produzioni di tutto il mondo e tra quelli che anticipano tradizionalmente gli Oscar. I due film più premiati, a pari merito, sono stati Conclave, film drammatico di Edward Berger ambientato in Vaticano dopo la morte di un papa, e The Brutalist di Brady Corbet, che parla di un architetto ebreo ungherese emigrato negli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale: entrambi hanno ricevuto quattro premi. Il premio per il miglior film è andato a Conclave, quello per il miglior attore protagonista ad Adam Brody per The Brutalist.

Vari altri film hanno vinto due premi ciascuno: Emilia Pérez di Jacques Audiard, molto discusso e criticato nelle ultime settimane, ha vinto il BAFTA per il miglior film non in lingua inglese e per la migliore attrice non protagonista (Zoe Saldaña); Wicked di Jon M. Chu per i migliori costumi e la migliore scenografia; Dune: Part Two di Denis Villeneuve per il miglior sonoro e i migliori effetti speciali e visivi; A Real Pain di Jesse Eisenberg per il miglior attore non protagonista (Kieran Culkin) e la migliore sceneggiatura originale. Wallace e Gromit – Le piume della vendetta di Nick Park e Merlin Crossingham ha il premio per il miglior film d’animazione e quello per il miglior film per famiglie.

Nonostante le aspettative, non ha ricevuto premi A Complete Unknown, il biopic di James Mangold sui primi anni della carriera di Bob Dylan che era candidato in sei categorie.

Molti si aspettavano poi che il premio per la migliore attrice protagonista andasse a Demi Moore, la cui interpretazione in The Substance, body horror della regista francese Coralie Fargeat, era stata molto apprezzata dalla critica: a sorpresa l’ha vinto invece Mickey Madison, protagonista di Anora, commedia di Sean Baker che aveva già vinto la Palma d’oro a Cannes l’anno scorso. Nel film Madison interpreta una sex worker (Anora, appunto) che lavora in un locale di New York e che comincia una relazione con un ventenne russo che proviene da una famiglia di ricchi oligarchi che ostacola in ogni modo il loro rapporto.

I vincitori dei premi BAFTA del 2025:

Miglior film – Conclave di Edward Berger

Miglior film britannico – Conclave di Edward Berger

Miglior esordio britannico – Kneecap di Rich Peppiatt

Miglior film in lingua non inglese – Emilia Pérez di Jacques Audiard

Miglior documentario – Super/Man: The Christopher Reeve Story di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui

Miglior film d’animazione – Wallace e Gromit – Le piume della vendetta di Nick Park e Merlin Crossingham

Miglior regia – Brady Corbet per The Brutalist

Miglior sceneggiatura originale – Jesse Eisenberg per A Real Pain

Miglior sceneggiatura non originale – Peter Straughan per Conclave

Miglior attrice protagonista – Mickey Madison per Anora

Miglior attore protagonista – Adrien Brody per The Brutalist

Miglior attrice non protagonista – Zoe Saldaña per Emilia Pérez

Miglior attore non protagonista – Kieran Culkin per A Real Pain

Miglior casting – Sean Baker e Samantha Quan per Anora

Miglior fotografia – Lol Crawley per Conclave

Migliori costumi – Paul Tazewell per Wicked

Miglior scenografia – Nathan Crowley e Lee Sandales per Wicked

Miglior montaggio – Nick Emerson per Conclave

Miglior trucco e acconciatura – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli per The Substance

Miglior colonna sonora – Daniel Blumberg per The Brutalist

Miglior sonoro – Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John e Richard King per Dune: Part Two

Migliori effetti speciali e visivi – Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer e Rhys Salcombe per Dune: Part Two

Miglior cortometraggio britannico d’animazione – Wander to Wonder di Nina Gantz, Stienette Bosklopper, Simon Cartwright, Maarten Swart

Miglior cortometraggio britannico live action – Rock, Paper, Scissors di Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild Hoozeer

EE Rising Star (miglior esordiente) – David Jonsson