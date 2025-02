I video con cui le squadre di calcio annunciano i nuovi acquisti

Lunedì sera si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, uno dei due periodi dell’anno nel quale le squadre possono acquistare o cedere i loro calciatori. Da diversi anni ormai i club annunciano sui loro canali social ufficiali i nuovi acquisti, e molto spesso lo fanno con video, foto o grafiche spiritose e a volte parecchio cringe, o ridicole, o tamarre. Solitamente sono post legati a singoli calciatori, ma ci sono anche campagne che mantengono lo stesso filo conduttore per tutta la sessione: per esempio il Milan nell’estate del 2023 presentò ogni nuovo acquisto ispirandosi a personaggi dei fumetti.

Tra le presentazioni più diffuse ci sono quelle che usano il nome o il cognome del calciatore per fare un gioco di parole. Nel 2022 Kevin Strootman fu annunciato dal Cagliari con un video che riprendeva la scena di Mamma, ho perso l’aereo in cui i genitori di Kevin McCallister si accorgono di aver dimenticato loro figlio a casa (mentre Strootman, a differenza del Kevin protagonista del film, «è qui»). Il West Ham presentò João Mário con un’animazione ispirata al videogioco Super Mario, mentre il Monza sostituì il volto di Sant’Ambrogio su una vetrata di una chiesa con quello del difensore Danilo D’Ambrosio. Per il Brighton fu probabilmente abbastanza immediato pensare ai Simpson quando comprarono Bart Verbruggen. Al team comunicazione del Genoa invece il recente acquisto di Jean Onana ha ricordato una canzone di Rihanna.

Oh na-na, what’s my name?

Sono parecchio in voga anche le presentazioni con citazioni letterarie, cinematografiche o artistiche. Lo Spezia ha annunciato l’acquisto del centravanti Gianluca Lapadula con un video che sembrava un film thriller, e poco dopo assieme al profilo della Serie B ha condiviso un fotomontaggio nel quale Lapadula era Jack Torrance di Shining (viene presentato un po’ come un “pericolo” per la Serie B, o una sorta di mattatore, perché in quel campionato ha sempre segnato moltissimi gol). Aaron Ramsey arrivò al Burnley quando non si parlava di altro se non del film Barbie, e quindi la squadra inglese ne approfittò; il centrocampista Nemanja Matic invece fu presentato al Rennes come una nuova opera d’arte in un museo cittadino, con un video decisamente ben riuscito.

Una delle cose di cui si occupa chi gestisce i canali social delle squadre è quella di cercare di tenere sotto controllo i commenti e le reazioni negative, spesso molto sguaiati nel calcio; ci sono casi nei quali è meglio prevenirli, come fece il Tottenham quando, presentando Matt Doherty, gli fece cancellare un post che aveva scritto anni prima su Twitter nel quale diceva di amare l’Arsenal (la principale rivale del Tottenham). Ormai per i calciatori prestarsi a queste cose è parte del lavoro: Marius Bülter, dopo che da avversario dell’Hoffenheim aveva per sbaglio rotto una bandierina durante un’azione di gioco, nel video di presentazione come nuovo acquisto dell’Hoffenheim arrivò con una bandierina in mano fuori dalla sede del club, chiedendo scusa. Altre volte invece basta un inside joke, un riferimento scherzoso per chi conosce già la situazione, per alimentare le aspettative degli appassionati: come fece la Lazio quando pubblicò solo una sigaretta per far capire che Maurizio Sarri sarebbe stato il nuovo allenatore.

Quando Allegri tornò alla Juventus, il club condivise una foto con la sagoma del Minnesota, un omaggio alla sua passione per l’ippica e per il suo cavallo preferito, Minnesota

Un’altra categoria di presentazioni spiritose-ridicole dei calciatori è quella che sfrutta alcune caratteristiche del nuovo acquisto come la sua provenienza, oppure particolari attributi tecnici o fisici. Quelle del primo tipo sono spesso stereotipate e quindi ancor più cringe (soprattutto quando viene impiegata l’intelligenza artificiale, non di rado ormai), come quelle del terzino giapponese Yuto Nagatomo annunciato dal Galatasaray come «l’ultimo samurai» o dello scozzese Aaron Hickey presentato dal Bologna con un video sulla leggenda del mostro di Loch Ness. Sono più divertenti, o perlomeno bizzarri, quando si basano sulle caratteristiche dei giocatori: per esempio il video condiviso dal Burnley quando acquistò l’imponente centravanti Wout Weghorst, alto quasi due metri, paragonandolo a un dinosauro di Jurassic Park, o quello del Como con il centravanti Alberto Cerri presentato come un gigante che esce fuori dal lago di Como e fa tremare la città.

