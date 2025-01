Otto cose che abbiamo provato a dicembre

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un gel per le sopracciglia

Secondo la redattrice che l’ha comprato questo gel per fissare le sopracciglia è il «migliore mai usato» e, pur costando poco, «funziona meglio di altri gel di marche più blasonate». È il modello Superlock brow glue della marca Maybelline: è trasparente (nella foto qui sotto sembra più scuro perché lo stende dopo aver messo la matita marrone) e lei lo usa «per ottenere un effetto spettinato». Dice che «dura tutto il giorno». Su Amazon costa poco più di 6 euro.

Dei guanti

Un redattore ha comprato questi guanti scoperchiabili per andare in bicicletta. Sono in Gore-Tex della marca Eska Gloves, modello “Mitten cap”, e sono comodi perché tengono le dita coperte a muffola, ma permettono anche di usare schermi touch o fare qualsiasi cosa preveda un po’ di manualità semplicemente togliendo la copertura. Hanno anche un magnete sul dorso al quale la copertura rimane attaccata e non intralcia. Sono abbastanza costosi: sul sito ufficiale costano circa 70 euro. Sono disponibili in più taglie e sul sito trovate anche una tabella per capire qual è la vostra (munitevi di metro).



Un olio per il corpo

Sul Post vi abbiamo parlato in diverse occasioni dei prodotti da bagno del marchio Officine Universelle Buly, che si distinguono per le loro confezioni particolarmente curate e avevamo inserito per questo nei nostri consigli per i regali di Natale. Una redattrice del Post ha in effetti ricevuto in regalo «un olio per il corpo magnifico dove potrei affogare», l’olio secco Huile Antique nella profumazione Eritrean myrrh. Si mette dopo la doccia o il bagno, quando la pelle è ancora un po’ bagnata, per idratarla. Costa 51 euro e si ordina sul sito ufficiale del marchio.



Degli appendini per il bagno

Per il bagno della sua nuova casa una persona del Post ha comprato questi porta rotolo di carta igienica e porta asciugamani adesivi, che si appiccicano alle piastrelle senza bisogno di forare il muro. Sono della marca Designfabrik Hamburg, hanno un design abbastanza minimale e chi li ha presi dice che «tengono bene». Si trovano su Amazon, sono disponibili in colorazioni diverse e costano 24 euro il portarotolo e 25 euro il portasciugamano.

Un semenzaio

Da qualche tempo un redattore ha iniziato a curare un proprio orto ed essendosi appassionato ha pensato di passare al livello successivo cominciando a coltivare fiori, frutta e verdura direttamente a partire dai semi, senza comprare le piantine. Per farlo ha comprato un semenzaio della marca Yaungel, con 40 spazi dove mettere la terra e piantare i semi, e luci regolabili. I vantaggi sono che può coltivare fiori, frutta e verdura che difficilmente si trovano nei vivai (lui per esempio ha piantato dei semi di varietà antiche di pomodori) e che può far crescere le piantine quanto vuole prima di trapiantarle, «mentre quelle che si trovano in vivaio di solito vengono tenute nei vasetti per più tempo del necessario». C’è anche un bel vantaggio economico, visto che una busta di semi con cui far crescere decine di piantine costa dai 50 centesimi ai 3 euro. Su Amazon costa 26 euro.

Una serra da balcone

Dopo aver fatto crescere le piantine nel semenzaio, il redattore di prima le trapianta in vasetti e le mette in una serra da balcone, che serve per proteggerle da freddo, pioggia e vento. Ha comprato su Amazon questa della marca Verdelook, con una copertura in plastica e tre scaffali, a circa 25 euro.

Una libreria invisibile

Un redattore ha comprato delle librerie da muro che non si vedono e che danno l’effetto che i libri siano sospesi per aria. Sono composte da una fascia centrale piatta di acciaio che si appende al muro e dalla quale spuntano tre piccole mensole: i libri si dispongono uno sopra all’altro coprendo le mensole e dando l’impressione che i libri restino sospesi nel vuoto. Lui ha preso queste della marca Teebooks, che costano 70 euro l’una.

(Il Post)

Delle sedie trasparenti

Non è facilissimo trovare delle sedie moderne, economiche e che non si trovino uguali in mille altre case: una persona del Post ha comprato queste della marca The Masie, in plastica gialla trasparente da mettere nella sua cucina nuova. Le trova «belle, comode e a buon prezzo», visto che costano 75 euro l’una.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.