Il primo Milan-Inter femminile a San Siro, ma per caso

Domenica 8 dicembre alle 14:30 è in programma allo stadio San Siro di Milano la partita della Serie A femminile di calcio tra Milan e Inter: è la prima volta che il “derby” femminile di Milano, come viene chiamata la partita tra due rivali cittadine, si tiene nello stadio in cui giocano abitualmente le due squadre maschili di Milan e Inter. Per questo la partita è stata presentata come un evento in qualche modo storico, anche perché in Italia il movimento del calcio femminile è molto meno sviluppato rispetto ad altri paesi europei, ci sono ancora pochi investimenti e progetti e il pubblico è limitato.

L’idea di far giocare la partita in uno degli stadi più prestigiosi al mondo, e che ha quasi 80mila posti a sedere, potrebbe quindi essere vista come un tentativo di avvicinare più persone al calcio femminile in Italia, di sostenerne la crescita e incentivare l’interesse: invece è successo tutto un po’ per caso, la decisione è stata quasi obbligata ed è stata presa all’ultimo momento.

Il motivo principale per cui la partita sarà a San Siro infatti è che il campo su cui gioca le partite di casa il Milan femminile, il centro sportivo Vismara, al momento è inutilizzabile a causa di lavori di ristrutturazione. Si è capito che non sarebbe stato disponibile solo negli ultimi giorni, e per questo l’annuncio del derby a San Siro è stato fatto molto tardi, giovedì 5 dicembre, solo tre giorni prima della partita. I biglietti sono stati messi in vendita solo venerdì a partire dalle 17 (si possono acquistare sul sito Vivaticket, con prezzi che partono dai 5 euro): meno di due giorni prima, insomma.

In questo modo c’è stato pochissimo tempo per attirare persone a vedere la partita e riempire gli spalti, soprattutto se si considera che il pubblico abituale del Vismara riempie al massimo i 1.200 posti a disposizione del centro, un numero molto lontano dagli 80mila di San Siro.

In questo contesto è suonato un po’ maldestro il tentativo del Milan di presentare la partita a San Siro come un «appuntamento con la storia», nel comunicato ufficiale dell’annuncio. Anche diversi giornali hanno usato toni simili per dare la notizia. In realtà la scelta di San Siro non è stata granché ponderata ed è servita perlopiù a rimediare a un problema dopo che erano state valutate altre opzioni: non era un’iniziativa pensata per valorizzare una delle partite più importanti dell’anno per il Milan femminile, anche perché per farlo sarebbe servita una maggiore organizzazione e una comunicazione più tempestiva e studiata.

Sarà comunque un’occasione per mettere un po’ in mostra il campionato di calcio femminile, dove le iniziative di questo genere sono rare, e infatti entrambe le squadre femminili di Milan e Inter l’hanno accolta molto positivamente. Per molte calciatrici arrivare a giocare in uno stadio come San Siro è uno degli obiettivi più importanti di una carriera.

In altri paesi comunque, per esempio la Spagna, eventi del genere sono più frequenti e soprattutto più organizzati: il caso più clamoroso è probabilmente quello del Barcellona femminile, che attira regolarmente migliaia di persone allo stadio per le sue partite, e in alcune particolarmente importanti giocate nello stadio della squadra maschile ha superato più di una volta i 90mila spettatori.

Milan-Inter sarà la terza partita femminile di calcio che si gioca a San Siro, dopo quella che giocò la Nazionale italiana contro la Scozia nel 1974, vincendo 3-0, e dopo un Milan-Juventus del 5 ottobre 2020. Quest’ultima però fu organizzata mentre erano in vigore le restrizioni dovute alla pandemia e con un pubblico limitato a mille spettatori (vinse la Juventus 1-0 con un gol di Cristiana Girelli su rigore).

Per sapere quanti biglietti saranno stati venduti per Milan-Inter bisognerà con ogni probabilità aspettare comunicazioni ufficiali poco prima o dopo la partita. Milan-Inter si può vedere in televisione sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la Serie A femminile, oppure in chiaro sul canale Rai Sport alle 14:30. L’Inter è quarta in classifica con 24 punti, 5 in meno della Juventus prima (ha davanti anche Fiorentina e Roma, che però hanno giocato partita in più), il Milan invece è sesto a 14 punti.

