Secondo le prime proiezioni in Liguria è di poco avanti Marco Bucci

Alle 15 di lunedì si sono chiusi i seggi in Liguria, dove si votava per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del nuovo presidente della regione. Le prime proiezioni (fatte dall’istituto SWG per La7 e da Opinio per la Rai) danno leggermente in vantaggio il centrodestra, e cioè il candidato Marco Bucci, sindaco di Genova dal 2017, che sarebbe tra il 49 e il 50 per cento; il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, deputato ed ex ministro del Partito Democratico, è dato invece tra il 46 e il 47 per cento. Non è previsto ballottaggio: vince il candidato che prende anche un solo voto in più degli avversari.

Le “proiezioni” sono i risultati che ci si attende sulla base delle prime schede scrutinate, e quindi si basano su dati reali. I numeri che emergono dallo scrutinio sono solitamente combinati con altri parametri, come le distribuzioni storiche del voto e le variabili sociodemografiche di ciascun comune. Le prime proiezioni diffuse si basano su una parte ancora marginale dei voti scrutinati. L’affluenza è stata del 46 per cento, il dato più basso degli ultimi decenni: nel 2020 era stata del 53 per cento, nel 2015 del 50 per cento.

Le elezioni erano state convocate in anticipo dopo le dimissioni dell’ex presidente Giovanni Toti, esponente del centrodestra, coinvolto in un’inchiesta della procura di Genova nella quale era accusato di corruzione. Pur essendo locale, questa elezione ha comunque un significato politico importante: un po’ per il momento che sta attraversando il governo, alle prese con la legge di bilancio, con la questione dei centri per migranti in Albania e con un nuovo caso al ministero della Cultura, e quindi avrebbe bisogno di poter rivendicare un successo elettorale; e un po’ perché è la prima elezione regionale di una serie ravvicinata: si voterà anche in Umbria e in Emilia-Romagna il 17 e il 18 novembre.

