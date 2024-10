Chi era Liam Payne

Il cantante inglese 31enne Liam Payne, morto mercoledì sera a Buenos Aires cadendo dal terzo piano di un albergo, era diventato molto famoso nei primi anni Dieci come membro degli One Direction, una delle boyband più popolari di sempre. Payne ebbe una vita piuttosto complicata: le pressioni legate alla popolarità degli One Direction lo avevano portato a sviluppare problemi di alcolismo, per cui di recente era stato in riabilitazione. Negli ultimi tempi aveva parlato spesso ai suoi fan dei suoi problemi di depressione, ansia e più in generale di salute mentale.

Payne era nato il 29 agosto del 1993 a Wolverhampton, poco fuori Birmingham, in Inghilterra. Fece il suo debutto come cantante a 14 anni, presentandosi al noto programma tv X Factor con una cover di “Fly Me to the Moon” di Frank Sinatra. Venne eliminato, ma Simon Cowell, uno dei giudici, lo invitò a ritornare due anni dopo. Payne lo prese in parola e tornò al programma nel 2010. Aveva sedici anni e si presentò di nuovo come solista, ma fu messo insieme ad altri giovani come lui che si erano presentati da soli, per partecipare al programma nella categoria dei gruppi. Gli altri erano Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik, e si diedero il nome di One Direction.

La boyband funzionava perché tutti e cinque avevano talento e presenza scenica, ma anche perché già i loro primi singoli, a partire da “What Makes You Beautiful”, erano molto orecchiabili. Tra il 2011 e il 2015 gli One Direction fecero cinque album in cinque anni, l’ultimo dei quali senza Malik: grazie a canzoni come “Story of My Life”, “Night Changes” e “Best Song Ever” vendettero più di 70 milioni di dischi e si esibirono negli stadi di tutto il mondo. Sempre nel 2015 la band annunciò di volersi prendere una pausa. Per il loro ultimo tour in 77 stadi, “On the Road Again”, furono venduti più di 2 milioni di biglietti.

Durante X Factor Payne era quello che cantava la maggior parte delle canzoni, poi a poco a poco emersero anche gli altri, in particolare Harry Styles, che è oggi il membro in assoluto più famoso per via della sua carriera da solista. Payne continuò comunque a farsi notare come autore, un mestiere che gli piaceva tanto quanto stare sul palco, disse in un’intervista data a Entertainment Weekly. Dopo lo scioglimento della band, che di fatto non si riunì mai più, tutti e cinque avviarono una carriera da solista. Nel 2017 Payne pubblicò il singolo “Strip That Down”, scritto assieme a Ed Sheeran, che finì al decimo posto della classifica Billboard Hot 100.

Anche dopo lo scioglimento della band Payne e gli altri continuarono a ricevere grande attenzione dai media. Nel 2016 cominciò una relazione con la popstar inglese Cheryl, che aveva dieci anni in più di lui ed era una delle giudici della stagione di X Factor che aveva lanciato la carriera degli One Direction. La coppia ebbe un figlio e si separò l’anno successivo.

Si può dire che tra tutti i membri degli One Direction Payne sia stato quello con la carriera da solista meno smagliante, soprattutto se confrontata con quella di Malik, almeno in un primo momento, e poi soprattutto quella di Styles. “Strip That Down” fu inserita nel suo disco di debutto del 2019, LP1, che però venne accolto molto tiepidamente. Nonostante varie collaborazioni, per esempio con French Montana e Dixie D’Amelio, Payne sembrava non avere un’idea chiara di come gestire la propria carriera. Il suo ultimo singolo, “Teardrops”, è stato a sua volta scritto in collaborazione con JC Chasez degli NSYNC ed è uscito lo scorso marzo, perlopiù inosservato.

Negli ultimi cinque anni Payne aveva parlato in diverse occasioni della dipendenza da alcol cominciata quando ancora faceva parte degli One Direction e dei problemi di ansia, depressione e agorafobia che tra le altre cose lo avevano portato a fare pensieri suicidi. In un’intervista data al podcast Impaulsive nel maggio del 2022, poi, raccontò diverse cose sul periodo che trascorse nella band che non piacquero per niente ai fan: sostenne per esempio che gli One Direction fossero stati creati attorno a lui e fece dei commenti sugli altri componenti e sul rapporto tra di loro che furono interpretati come sfoghi legati alle sue frustrazioni e alle sue dipendenze.

Alcuni mesi fa la sua ex ragazza, Maya Henry, ha pubblicato un libro che parla in modo romanzato della loro relazione, descrivendola come abusante proprio a causa delle dipendenze di Payne.

Nel 2023 il cantante aveva fatto sapere di aver completato un programma di riabilitazione, di volersi dedicare un po’ di più ai social network e di avere in programma un nuovo tour da headliner. Il tour sarebbe dovuto partire nel settembre dell’anno scorso proprio dal Sud America, dove gli One Direction avevano un buon seguito, ma era stato rimandato a causa di un’infezione ai reni.

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.