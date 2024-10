Tornano le “Dieci lezioni sul giornalismo”

Martedì 12 novembre inizia una nuova edizione delle “Dieci lezioni sul giornalismo”: un ciclo di incontri online a cui il Post lavora da alcuni anni per condividere e raccontare le cose che ha imparato sui giornali e sull’informazione, e per capire meglio le cose che ci succedono intorno.

Sono dieci lezioni, più un prologo da parte del direttore del Post, pensate per chiunque sia interessato a conoscere o capire meglio i meccanismi dell’informazione e le notizie che riceve. Durante gli incontri si parlerà di come è cambiato il giornalismo in questi anni di crisi globali e di come si fa a capire cosa sia una notizia. Dei nuovi modi con cui si fa informazione e ci si informa attraverso i social network e le immagini. Di come si cercano e scelgono le fonti, ma anche dei diversi modi di scrivere e di raccontare la cronaca giudiziaria, la politica, le questioni di genere. A spiegare queste e altre cose ci saranno i redattori e le redattrici del Post: Luca Sofri, Francesco Costa, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Alessia Mutti, Isaia Invernizzi, Stefano Nazzi, Valerio Valentini, Giulia Balducci, ed Emanuele Menietti insieme a Beatrice Mautino.

Il ciclo di incontri si potrà seguire in diretta – con la possibilità di fare domande in chat ai docenti – o in differita, vedendo le registrazioni in streaming. Gli incontri saranno ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30: inizieranno martedì 12 novembre e finiranno martedì 17 dicembre, ma si potranno rivedere in streaming fino al 31 marzo 2025. Le “Dieci lezioni sul giornalismo” costano 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarlo per ricevere lo sconto). Le iscrizioni saranno aperte fino a lunedì 11 novembre. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario degli incontri.

Martedì 12 novembre

Prologo. Non è più il giornalismo di una volta

Se vi sembra tutto diverso è una questione di soldi, di internet, e di noi stessi

con Luca Sofri

Giovedì 14 novembre

1. Cos’è una notizia, spiegato bene

Perché ogni giorno accade esattamente il numero di notizie che entra dentro un giornale?

con Francesco Costa

Martedì 19 novembre

2. Fonti e reporting

Raccontare le cose che succedono andando nei posti dove succedono, sapendo distinguere le fonti e rispettandole

con Isaia Invernizzi

Giovedì 21 novembre

3. La lingua delle cose raccontate bene

Come scrivere per farsi capire: un po’ di esempi e un po’ di istruzioni

con Luca Sofri

Martedì 26 novembre

4. Il giornalismo attraverso le immagini

Cosa aggiungono le foto alle notizie, quando sono troppo forti per essere pubblicate e quando non si può fare a meno di mostrarle

con Alessia Mutti

Giovedì 28 novembre

5. Giornali e scienza in Italia: una relazione complicata

Come si racconta e divulga la scienza con le notizie, dal cambiamento climatico alle ricerche mediche passando per il nucleare

con Emanuele Menietti e Beatrice Mautino

Martedì 3 dicembre

6. Un altro modo per raccontare le questioni di genere

Come riconoscere ed evitare errori, stereotipi e automatismi

con Giulia Siviero

Giovedì 5 dicembre

7. Il giornalismo politico

Come nasce un retroscena, come si racconta quel che succede in parlamento, e altri suggerimenti per distinguere i fatti dal chiacchiericcio

con Valerio Valentini

Martedì 10 dicembre

8. Raccontare gli esteri

Capire mondi poco familiari, riconoscere le bugie dei paesi senza libertà di stampa e imparare come funziona il giornalismo di esteri

con Eugenio Cau

Giovedì 12 dicembre

9. Ci si può ancora informare sui social network?

Il rapporto tra il giornalismo e le grandi piattaforme sta diventando sempre più difficile

con Giulia Balducci

Martedì 17 dicembre

10. La cronaca giudiziaria nel giornalismo italiano

Scrivere di indagini e processi è un mestiere delicato

con Stefano Nazzi

Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.