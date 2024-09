Le ultime gare di nuoto alle Paralimpiadi

Sabato pomeriggio tra le 17:30 e le 20:30 ci sono una quindicina di finali nel nuoto paralimpico, le ultime, visto che domenica non sono in programma gare di nuoto. Per l’Italia gareggiano diversi nuotatori e nuotatrici, che stanno provando a migliorare ulteriormente il record di vittorie (nel nuoto è terza nel medagliere dietro solo a Cina e Gran Bretagna).

Nella prima finale del pomeriggio, Stefano Raimondi ha vinto la medaglia d’oro nei 200 metri misti SM10, la categoria del nuoto paralimpico che comprende atleti con disabilità moderate alle gambe, ai fianchi o a un piede. Raimondi ha 26 anni e viene considerato uno dei migliori nuotatori paralimpici del mondo, che gareggia ai massimi livelli in tutti e quattro gli stili: nei 200 misti ha dominato la gara dall’inizio alla fine.

In queste Paralimpiadi aveva vinto tre medaglie d’oro nei 100 metri stile, nei 100 rana e nei 100 farfalla e una d’argento nei 100 dorso. Raimondi è diventato il primo nuotatore italiano a vincere quattro medaglie d’oro nella stessa edizione delle Paralimpiadi. Nella stessa gara Riccardo Menciotti è arrivato quarto.

Poco dopo Alberto Amodeo ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri farfalla S8 con una rimonta eccezionale nella seconda vasca, superando nei metri finali il cinese Hongliang Wu. Amodeo ha 23 anni e in queste Paralimpiadi aveva già vinto l’oro nei 400 metri stile libero e il bronzo nei 100 stile. Nei 100 farfalla, una gara decisamente faticosa, Amodeo ha battuto il record italiano, vincendo in 1 minuto, 2 secondi e 35 centesimi. Nella categoria S8 gareggiano nuotatori con disabilità moderate alle gambe, con l’uso di un solo braccio e con problemi moderati di coordinazione.