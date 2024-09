Il maltempo ha causato diversi danni nel Nord Italia

Giovedì mattina varie zone del Nord Italia, in Piemonte, Liguria e Lombardia, sono state interessate da forti nubifragi e inondazioni, che hanno causato vari danni alle infrastrutture e rallentato la viabilità stradale e ferroviaria.

A Milano un temporale ha portato all’allagamento di diverse strade, con problemi soprattutto nei sottopassaggi e notevoli rallentamenti nei trasporti pubblici: molti treni del passante ferroviario, che passano sotto alla città, sono in forte ritardo, e la linea 2 della metropolitana è stata chiusa fra la stazione di Famagosta e il capolinea di Assago, a sud della città.

Le piogge hanno portato all’innalzamento del livello dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, che scorrono sotto e attorno alla città. Il quartiere orientale di Ponte Lambro è stato allagato, e le due comunità per persone in situazione di fragilità che si trovano nella zona di parco Lambro, Ceas ed Exodus, sono state evacuate. Il Seveso è esondato dopo aver riempito le vasche di contenimento, ossia i bacini che dovrebbero raccogliere l’acqua in eccesso del fiume, riducendone la portata e impedendo gli allagamenti in città.

In Piemonte i disagi maggiori sono stati dovuti all’esondazione o al rischio di esondazione di diversi torrenti nelle valli alpine della provincia di Torino. Le piene hanno danneggiato e interrotto alcune strade, e decine di persone sono rimaste isolate in val Chisone e in val di Susa.

In Liguria ci sono stati forti temporali, che hanno interessato soprattutto le province di Savona e Imperia: diversi corsi d’acqua sono esondati, e ad Albenga la ferrovia è ferma perché il vento ha abbattuto la linea elettrica che sta sopra i treni. A Genova il vento, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, ha portato alla caduta di rami e alberi sulle strade.

Il maltempo di questi giorni è dovuto all’incontro nell’atmosfera fra una massa di aria fredda proveniente dalla Groenlandia con l’aria calda presente sul Mediterraneo, che ha prodotto i forti temporali di giovedì. La Protezione civile ha predisposto l’allerta rossa per il rischio idrogeologico (il livello più alto) fino alla fine della giornata per buona parte del Veneto, arancione su parti di Piemonte, Liguria, Lombardia, sull’Appennino emiliano e sulla Toscana orientale, e gialla sul resto del Nord Italia, a eccezione della provincia di Sondrio e del Trentino-Alto Adige (in cui non c’è nessuna allerta). Anche gran parte di Centro Italia, Campania, Puglia e Basilicata sono in allerta gialla, mentre al Sud e nelle isole non c’è nessuna allerta.