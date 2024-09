Secondo le proiezioni, l’estrema destra ha vinto in Turingia

Secondo le proiezioni il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha vinto le elezioni regionali in Turingia, uno stato della Germania orientale. Il leader regionale e candidato dell’AfD Björn Höcke ha già definito questa una «storica vittoria». Se le proiezioni si rivelassero corrette, sarebbe in effetti la prima volta che l’estrema destra vince le elezioni regionali dopo la Seconda guerra mondiale, anche se è comunque difficile che AfD riuscirà a esprimere il governo locale in quanto nessun partito sembra disposto a entrarci in coalizione.

Domenica sera le proiezioni diffuse dalla televisione pubblica ARD indicano AfD in ampio vantaggio sugli altri partiti, con il 32,8 per cento dei consensi (un aumento significativo rispetto alle ultime elezioni, che si erano tenute nel 2019, in cui aveva ottenuto il 23,4 per cento). Il secondo partito più votato in Turingia sembra al momento la CDU, il partito conservatore dell’ex cancelliera Angela Merkel, che ha ottenuto (sempre secondo le proiezioni) il 23,8 per cento dei voti. Nel 2019 aveva preso il 21,7 per cento. Il partito che fino a oggi ha guidato il governo regionale in Turingia, Die Linke, è risultato invece ampiamente sconfitto con il 12,9 per cento dei voti (quando vinse, nel 2019, aveva preso il 31 per cento).

Come era stato previsto, oltre all’AfD ha ottenuto un ottimo risultato, guadagnando il terzo posto, l’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW): un partito populista di difficile collocazione, con posizioni di sinistra in economia e argomenti molto vicini a quelli dell’estrema destra su migranti e vaccini, nonché filorusso e contrario al sostegno all’Ucraina. Secondo le proiezioni BSW ha ottenuto il 15,5 per cento.

La coalizione al governo federale è andata malissimo: i Socialdemocratici hanno preso il 6,1 per cento, i Verdi e i Liberali, invece, non hanno superato la soglia di sbarramento del cinque per cento. Se le previsioni si rivelassero corrette, quindi, non riuscirebbero a entrare nel parlamento statale.

In Sassonia invece le proiezioni danno la CDU avanti di pochissimo rispetto ad AfD, rispettivamente con il 31,8 e il 30,8 per cento dei voti. L’Alleanza Sahra Wagenknecht è data al terzo posto con il 12 per cento dei consensi: entrerebbe per la prima volta nel parlamento della Sassonia dopo essere stato fondato meno di un anno fa.

Secondo l’attuale governatore della Sassonia Michael Kretschemer, la CDU sarebbe in grado di formare una coalizione e continuare a governare lo stato come fa dalla riunificazione tra Germania dell’Est e Germania dell’Ovest, nel 1990.

Anche se le proiezioni dovessero risultare corrette, e AfD non risultasse il primo partito in Sassonia, quello di questa domenica è comunque un ottimo risultato per il partito di estrema destra, la cui popolarità è aumentata sempre di più dal 2014.

Rimarranno nel parlamento statale anche i socialisti (che secondo le proiezioni hanno preso il 7 per cento). Die Linke invece, che è dato al 4,2 per cento, rischia di non entrare. Secondo gli analisti molti elettori di sinistra potrebbero essersi spostati verso l’Alleanza Sahra Wagenknecht. Le proiezioni in Sassonia danno infine i Verdi poco sopra la soglia di sbarramento (al 5,2 per cento).