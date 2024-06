Che posto è Borgo Egnazia, dove si terrà il G7

Da giovedì i capi di stato e di governo dei paesi democratici più influenti del mondo, Italia compresa, si riuniranno in Puglia per il G7. L’incontro si terrà a Borgo Egnazia, che non è esattamente né un borgo né un resort di lusso né una masseria, ma un po’ tutte queste cose messe insieme: si trova a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, più o meno a metà strada tra Monopoli e Ostuni, ed è ormai da tempo un posto molto in voga tra politici e personaggi famosi per eventi, matrimoni o semplici vacanze.

Borgo Egnazia è stato inaugurato nel 2010 ma la sua storia inizia una quindicina di anni prima. Nel 1996 l’avvocato e imprenditore di Fasano Sergio Melpignano, assieme alla moglie Marisa, trasformò la Masseria San Domenico da residenza privata di famiglia a un posto aperto a ospiti di tutto il mondo. Questo modello di gestione ispirò il figlio, Aldo, a costruire a pochi chilometri di distanza Borgo Egnazia, che prende il nome da un sito archeologico lì vicino.

Borgo Egnazia è quindi un complesso di ville e costruzioni che riprende l’architettura tradizionale locale, con case basse, porticati, piccole finestre e torrette, e i materiali tipici del posto, in particolare pietra e tufo grezzo. È formato da tre ambienti principali: la cosiddetta corte, cioè il complesso principale, che ha 63 camere che vanno dai 33 ai 125 metri quadrati; “il borgo”, che comprende 92 camere e casette tradizionali dai 42 ai 90 metri quadri; e “le case”, cioè 27 ville e villette la più ampia delle quali, la villa padronale, è grande 500 metri quadrati e ha 7 camere da letto. Il tutto con piazze, fontane e piscine, un campo da golf, tre campi da tennis e un centro benessere, oltre a una palestra all’aperto, una spiaggia privata, negozi e ristoranti, di cui uno stellato.

Elle Decor lo ha definito «uno dei progetti di ospitalità italiana più famosi nel mondo», che ha contribuito a «un’idea non convenzionale di lusso». Per la rivista di moda francese L’Officiel mostra «un equilibrio sapiente tra ispirazione e benessere, armonia e autenticità, tra la natura e la cultura locali».

Per costruire Borgo Egnazia ci sono voluti circa sei anni e 150 milioni di euro. È stato progettato dallo scenografo Pino Brescia, a sua volta originario di Fasano, che ha spiegato a Elle Decor di aver fatto una minuziosa ricerca storica e fotografica, con l’obiettivo di «offrire agli ospiti la possibilità di respirare l’aria del luogo in cui sono e di vivere la cultura e il territorio in maniera autentica».

In effetti il complesso è ispirato ai tipici paesini del posto e sorge peraltro in un’area della Puglia, la Valle d’Itria, già molto apprezzata per il suo paesaggio rurale e per i suoi centri affascinanti, come Alberobello, Locorotondo, Cisternino e Martina Franca. Affittare una stanza o una villa nel borgo può costare alcune migliaia di euro a notte, ma l’idea di Melpignano era proporre ai visitatori un’esperienza esclusiva, che però fosse basata sulla vita locale autentica. E tra le cose che attirano di più le persone straniere ci sono anche la ricca vita culturale e la tradizione enogastronomica dei dintorni, che oltre ai taralli e al celebre olio d’oliva comprende piatti a base di orecchiette, pesce e molto altro.

Nel 2012 si parlò molto di Borgo Egnazia perché fu scelto dal cantante Justin Timberlake e dall’attrice Jessica Biel per celebrare il loro matrimonio, ma negli anni successivi ci hanno trascorso le vacanze tra gli altri l’ex calciatore inglese David Beckham, l’attore statunitense George Clooney e la pop star Madonna, che ci è tornata tre volte. È un posto frequentato anche da emiri, imprenditori, politici e manager di mezzo mondo: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo scelse tra i possibili posti per accogliere i leader del G7 dopo esserci andata in vacanza nel luglio del 2023.

Oltre a Meloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal 13 al 15 giugno alloggeranno lì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il premier britannico Rishi Sunak, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro giapponese Fumio Kishida e quello canadese, Justin Trudeau. Per la prima volta parteciperà al G7 anche un pontefice, papa Francesco, e sono attesi anche leader di altri paesi, tra cui il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, il primo ministro indiano Narendra Modi e il brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

Oltre a Borgo Egnazia, Melpignano gestisce diversi altri resort e hotel, sia in Puglia che altrove, come le masserie Carrube, Cimino e San Domenico, il Santavenere a Maratea e il De Len a Cortina d’Ampezzo. Il più noto in assoluto però è proprio Borgo Egnazia, che negli ultimi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui quello di miglior hotel dell’anno dalla rete di consulenti di viaggi di lusso Virtuoso nel 2016 e quello di miglior albergo italiano da parte della rivista Travel + Leisure nel 2018.