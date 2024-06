Lo scooter con cui François Hollande andava a trovare l’amante è diventato un feticcio

Domenica in Francia è stato venduto all’asta uno scooter Piaggio MP3 da 125cc a tre ruote molto conosciuto dai francesi: è il mezzo su cui nel 2014 fu fotografato l’allora presidente François Hollande mentre andava e tornava dall’appartamento in cui si incontrava con la sua amante, l’attrice e produttrice Julie Gayet. È stato comprato per 25.420 euro da Denis Bréhéret, proprietario di un museo dell’auto chiamato Prestige et collection a Jallais, nella regione centrale della Loira: il museo espone 120 veicoli dal 1922 a oggi e Bréhéret ha detto di aver comprato lo scooter perché «fa parte della storia francese».

Lo scooter divenne celebre quando a gennaio del 2014 il magazine Closer pubblicò un articolo che rivelava per la prima volta che l’allora presidente François Hollande, in carica dal 2012 al 2017, aveva da due anni una relazione segreta con l’attrice Julie Gayet, di cui comunque in certi ambienti si parlava già da qualche mese. L’articolo fu rimosso dal sito di Closer lo stesso giorno della sua pubblicazione sotto richiesta dell’avvocato di Gayet, ma ormai era stato già diffuso nella copia cartacea del giornale e fu ripreso in tutto il mondo.

Ufficialmente Hollande stava ancora con la compagna e giornalista Valérie Trierweiler, con cui aveva una relazione da più di dieci anni. Due giorni dopo l’uscita dell’articolo Trierweiler venne ricoverata per una settimana in ospedale «come misura preventiva» perché, secondo quanto riportato dal suo staff, era «esaurita dalla tensione nervosa».

L’articolo di Closer era arricchito da molte foto che ritraevano Hollande uscire dall’Eliseo, la residenza ufficiale del presidente francese, e fermarsi in un appartamento in Rue du Cirque, a meno di 200 metri dal palazzo, dove passava la notte con Gayet. Per farlo Hollande usciva dall’Eliseo e saliva su una macchina dai vetri oscurati che lo portava in un parcheggio sotterraneo vicino. Lì Hollande saliva sullo scooter Piaggio MP3 guidato da un suo dipendente e raggiungeva l’appartamento: la mattina dopo faceva il percorso al contrario.

Le foto di Hollande sullo scooter furono riprese da moltissimi giornali e diventarono celebri: pochi giorni dopo Hollande sarebbe dovuto andare in visita da Papa Francesco e il giorno prima del loro incontro il quotidiano Le Monde, il più letto e rispettato giornale del paese, pubblicò una vignetta del presidente francese sullo scooter a tre ruote con due donne e il papa che diceva «chi sono io per giudicare?» (riprendendo una famosa frase che il Papa aveva detto pochi mesi prima a proposito delle persone omosessuali).

Dopo l’uscita della rivista Hollande rilasciò una dichiarazione all’agenzia di stampa Agence France-Presse in cui non smentiva la relazione con Gayet ma criticava profondamente la violazione del «rispetto della privacy a cui ha diritto ogni cittadino». A fine gennaio, sempre attraverso una dichiarazione rilasciata ad AFP, disse di aver chiuso la sua relazione con Trierweiler. Nel 2014 un tribunale di Nanterre stabilì che Closer dovesse pagare a Gayet un risarcimento di 15mila euro. Hollande e Gayet si sono sposati nel 2022.

Nel 2015 lo scooter venne venduto dall’Eliseo a un privato e dopo una serie di passaggi di proprietà era stato comprato nel 2021 da Patrick Sionneau, che oggi ha 71 anni ed è un commerciante di macchine agricole in pensione. Sionneau lo comprò per festeggiare 50 anni di matrimonio con la moglie Manola e usarlo per andare da casa loro al luogo dove si erano sposati, distante circa 10 chilometri. Sionneau disse che gli era sembrata una cosa «divertente» da fare. Holland ha dedicato alla coppia il suo libro Sconvolgimenti: capire il nuovo ordine globale, pubblicato nel 2022.

La base d’asta che era stata attribuita allo scooter era di 10mila euro, ma è stato comprato a più del doppio. Lo stesso scooter, con un chilometraggio e un’età paragonabili, viene venduto sul mercato dell’usato fra i 1.300 e i 4mila euro.

