Le forti piogge stanno creando molti problemi in Lombardia

Mercoledì sono esondati i fiumi Seveso e Lambro, in Lombardia, a causa di forti e incessanti piogge che proseguono dalla sera di martedì. I disagi principali si sono verificati nelle zone tra Monza e Milano, ma ci sono stati problemi anche in altre province, tra cui Lodi e Varese.

Il primo a esondare è stato il Lambro: il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha detto che nel quartiere di Ponte Lambro, vicino all’aeroporto di Linate, circa 170 persone sono rimaste senza corrente elettrica. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e della polizia locale. Alcune linee di tram e autobus sono state deviate, aumentando il traffico già congestionato per via dei molti sottopassi allagati.

L’esondazione del Lambro ha creato molti problemi anche nella zona intorno al parco di Monza, che è stato chiuso. Mercoledì varie scuole in provincia di Monza e Milano sono state chiuse in via preventiva e alcune sono state evacuate.

L’esondazione del fiume Seveso, che scorre sottoterra nel territorio di Milano, è inizialmente stata contenuta grazie all’attivazione della vasche di laminazione nel comune di Bresso, nella periferia nord della città. Nel pomeriggio, però, anche le vasche si sono riempite e il fiume è straripato. Alcune strade dei quartieri di Niguarda, Isola e Bicocca sono state chiuse al traffico.

Varie strade del comune di Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano, sono state sommerse dall’acqua: i video che circolano sui social mostrano i vigili del fuoco intervenire con dei gommoni per aiutare i residenti a spostarsi.

È stata chiusa l’autostrada A4 in direzione Milano, oltre a molte strade urbane a Milano, Monza e nei comuni limitrofi. Anche la circolazione ferroviaria sta subendo forti ritardi e cancellazioni.