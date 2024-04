Le “Dieci lezioni” sono uno dei modi con cui il Post racconta e condivide quello che ha imparato, e che sta imparando. Sono cicli di incontri online dedicati ad argomenti diversi e pensati per chi vuole conoscere qualcosa di nuovo ma anche per chi sa già qualcosa e vuole saperne di più. E dopo le “Dieci lezioni sui libri” e le “Dieci lezioni sul giornalismo”, il 28 maggio cominceranno le “Dieci lezioni sui podcast”: una delle cose che il Post fa e ha imparato a fare in questi anni, e intorno a cui ha cose da raccontare.

Le “Dieci lezioni sui podcast” saranno dieci incontri online per raccontare il cosiddetto “dietro le quinte” dei podcast: come si pensano, come si progettano e come si fanno arrivare al pubblico. Durante gli incontri si parlerà degli aspetti creativi – come l’ideazione, la scelta del linguaggio e la scrittura – e di quelli più tecnici come la sonorizzazione e il montaggio. Ma si parlerà anche di cosa voglia dire fare giornalismo nei podcast, e di come sia diverso raccontare la cronaca nera, la scienza, lo sport o le notizie del giorno. A condividere la propria esperienza e le cose imparate in questi anni ci saranno persone che, nel Post e fuori dal Post, con i podcast hanno a che fare quotidianamente: Matteo Bordone, Francesco Costa, Valentina Lovato, Stefano Nazzi, Emanuele Menietti e Beatrice Mautino, Stefano Tumiati, Jonathan Zenti, Andrea de Cesco, Simone Conte e Francesco Bono.

Anche questa edizione di incontri sarà online, si potrà seguire in diretta – con la possibilità di fare domande in chat ai docenti – o in differita, rivedendo le registrazioni in streaming. Le lezioni saranno ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30: inizieranno martedì 28 maggio e finiranno giovedì 27 giugno, ma si potranno rivedere in streaming fino al 30 settembre 2024. Il ciclo di incontri costa 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarlo per ricevere lo sconto). Le iscrizioni saranno aperte fino a lunedì 27 maggio. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il calendario delle lezioni.

Martedì 28 maggio

1. Avere una storia da raccontare tutti i giorni

con Matteo Bordone

Giovedì 30 maggio

2. Cercare altri modelli di business per i podcast

con Francesco Bono

Martedì 4 giugno

3. Costruire una narrazione crime: leggere in modo diverso le notizie per raccontarle

con Stefano Nazzi

Giovedì 6 giugno

4. La macchina dei podcast: come funziona giorno dopo giorno la produzione dei podcast del Post

con Valentina Lovato

Martedì 11 giugno

5. Lo stato dell’arte dei podcast

con Andrea de Cesco

Giovedì 13 giugno

6. Le fasi della progettazione: dai primi audiodocumentari all’ultimo podcast TOTALE

con Jonathan Zenti

Martedì 18 giugno

7. Costruire una drammaturgia sonora, creare l’atmosfera e dare il ritmo: il sound design come elemento del racconto

con Stefano Tumiati

Giovedì 20 giugno

8. Raccontare la scienza: il linguaggio, le informazioni, il tono

con Emanuele Menietti e Beatrice Mautino

Martedì 25 giugno

9. Raccontare le notizie quotidiane

con Francesco Costa

Giovedì 27 giugno

10. Parlare di sport senza parlare di sport

con Simone Conte

Iscriviti alle “Dieci lezioni sui podcast”. Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it