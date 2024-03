Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Miami

Domenica sera il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la finale del torneo Masters 1000 di Miami, negli Stati Uniti, battendo il bulgaro Grigor Dimitrov in due set (6-3, 6-1). Sinner, che ha ventidue anni, passa così al secondo posto nella classifica maschile dei migliori tennisti del mondo, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz. È il miglior risultato di sempre per un tennista italiano: il secondo è stato il quarto posto di Adriano Panatta, negli anni Settanta.

I tornei Masters 1000 sono tra i più prestigiosi della stagione tennistica, secondi per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. Quella di domenica sera per Sinner è stata la quarta finale in un Masters 1000: finora ne aveva vinto uno, quello di Toronto, nell’agosto dell’anno scorso. Due settimane fa aveva perso in semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, dove era stato battuto in tre set da Alcaraz, che aveva poi vinto il torneo in finale contro Daniil Medvedev. A gennaio di quest’anno invece aveva vinto gli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, il risultato più importante della sua carriera fin qui.