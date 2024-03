Nel Nord Italia il maltempo ha causato alcuni danni

Tra sabato e domenica il maltempo ha causato danni e allagamenti in buona parte del Nord Italia, dove per tutta domenica sono ancora previste piogge abbondanti e possibili disagi. Per la giornata di domenica la Protezione Civile ha diffuso un’allerta arancione per il rischio di piogge e venti diffusi, con possibilità di danni ed eventi pericolosi, nel nord della Lombardia, in particolare nelle zone delle prealpi Varesine, dei laghi di Como e Maggiore e nelle orobie, vicino a Bergamo.

Tra sabato sera e domenica ha piovuto quasi ininterrottamente in diverse aree della Lombardia, compresa Milano, dove sabato sera il vento forte ha spezzato alberi, divelto cartelloni pubblicitari e fatto volare via transenne e impalcature. Le piogge abbondanti hanno prodotto buche nelle strade e allagato alcuni sottopassi. La situazione peggiore sembra essere quella nella provincia di Varese, dove c’è stata una tromba d’aria e una famiglia di tre persone è stata fatta evacuare a causa di una voragine profonda alcuni metri che si è aperta a pochi metri dalla casa in cui vive, a Gavirate, sul lago di Varese.

Ecco come si presenta stamattina la voragine che si è aperta in via Rovera, a Gavirate, a causa del maltempo della notte. Qui le info 👇https://t.co/tmqL3Fx2pF pic.twitter.com/9OlL3h5wt5 — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) March 31, 2024

I vigili del fuoco hanno detto di aver effettuato decine di interventi anche nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nel nord-est del Piemonte, dove le piogge forti hanno provocato allagamenti, smottamenti e frane.

Sulle Dolomiti del bellunese, in Veneto, ci sono state nevicate abbondanti in alta quota, mentre in tre frazioni di Bargagli, poco fuori Genova, 400 persone continuano a rimanere isolate a causa di una frana che venerdì aveva interrotto la circolazione su una statale. C’è stata una frana anche a Sesta Godano, nell’Alta Val di Vara, sulla statale che collega Liguria e Toscana.

Per quanto riguarda la Lombardia il Centro geofisico prealpino di Varese ha previsto piogge diffuse per tutta la giornata di domenica, con temporali locali, anche di forte intensità. La situazione dovrebbe migliorare da lunedì.