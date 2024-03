Voices, la seconda edizione

Dopo le soddisfazioni della prima edizione nel 2023, e insieme al continuo e crescente apprezzamento per l’offerta di podcast del Post, sabato 13 aprile ripeteremo a Torino quello che abbiamo chiamato Voices, una giornata coi podcast del Post e con chi li fa.

Voices si svolgerà negli spettacolari spazi delle OGR Torino, che furono già ospiti e partner dell’evento l’anno scorso. Tutta la giornata sarà dedicata a incontri intorno ai podcast del Post, e non solo del Post: a partire dalle 10 con Morning di Francesco Costa, fatto dal vivo, e concludendo alle 21:30 con una variazione su Indagini di Stefano Nazzi dedicata all’assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, raccontato assieme a Luca Sofri.

Ma il programma coinvolge autori di podcast dedicati ai libri, alla cultura, alla scienza e agli eventi del mondo. Della redazione del Post ci saranno anche Emanuele Menietti, Mariasole Lisciandro, Ludovica Lugli, Luca Misculin, Eugenio Cau, Giulia Siviero, Matteo Bordone e Matteo Caccia. E poi molti ospiti e autori di podcast del Post: Beatrice Mautino, Marino Sinibaldi, Annalisa Monfreda, Giulia Pilotti, Dario Bressanini, Dario Ferrari, Riccardo Ginevra, Alessandro Zampini, Francesco Fossetti, Francesca Mannocchi, Claudio Rossi Marcelli, Giulia Zoli, Simone Spetia, Massimo Cirri e Daniela Collu, che conduce Sigmund, l’ultimo uscito tra i podcast del Post.

La grande partecipazione – oltre 1.500 persone – a Voices nel 2023 aveva confermato non solo l’attenzione intorno ai podcast e l’apprezzamento per quelli prodotti dal Post – che si piazzano con grande frequenza nei primi posti dei più ascoltati sulle piattaforme – ma anche il loro valore nell’ambito dell’offerta del Post per gli abbonati e come fattore di crescita degli abbonamenti stessi (qui ci sono le foto di quella giornata).

Le prenotazioni per Voices saranno aperte da mercoledì 27 marzo alle 15, a questa pagina.

Abbonate e abbonati del Post possono prenotare a prezzo ridotto fino a due biglietti per gli incontri di Voices (che comprendono tutti gli appuntamenti della mattina e del pomeriggio) e fino a due biglietti per Washington, 6 gennaio 2021, grazie al codice sconto che troveranno pubblicato nella loro area personale, prima dell’apertura delle prenotazioni.

Le prenotazioni riservate alle persone abbonate al Post non esauriscono la capienza della Sala Fucine e delle OGR Torino: i posti rimanenti sono acquistabili da chiunque a prezzo intero.

Questo è il programma della giornata:

Mattina

Ore 10:00 – Morning

Con Francesco Costa

Ore 10:45 – Ci vuole una scienza 100

Con Emanuele Menietti e Beatrice Mautino

Ore 11:30 – In soldoni di Rame

Con Mariasole Lisciandro e Annalisa Monfreda

Ore 12:15 – Comodino

Con Ludovica Lugli, Giulia Pilotti, Dario Bressanini e Dario Ferrari

Pomeriggio

Ore 14:15 – Dopo L’Invasione, prima della Fine del mondo

Con Luca Misculin e Riccardo Ginevra (Sound design Stefano Tumiati)

Ore 15:00 – Joypad. I videogiochi prevedono il futuro

Con Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti

Ore 15:30 – Globo live

Con Eugenio Cau e Francesca Mannocchi

Ore 16:15 – Timbuctu. Intorno a Fare femminismo (nottetempo)

Con Marino Sinibaldi e Giulia Siviero

Ore 17:00 – Sempre, tutti i giorni

Con Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli, Simone Spetia e Matteo Caccia

Ore 17:45 – Sigmund

Con Daniela Collu e Massimo Cirri

Ore 18:30 – Tienimi Morning

Con Matteo Bordone e Francesco Costa

Sera

Ore 21:30 – Washington, 6 gennaio 2021

Con Stefano Nazzi e Luca Sofri (Sound design Stefano Tumiati)