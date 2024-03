Le forti piogge stanno facendo danni in diverse regioni

Da ieri sono in corso piogge intense e temporali in varie regioni italiane, accompagnate da forti venti e neve sulle zone montane e alpine. Le piogge, per cui sono state diffuse allerte meteo in diverse regioni, hanno già provocato allagamenti, interruzioni di corrente, chiusure di strade e frane, oltre all’innalzamento del livello dell’acqua di svariati fiumi.

Tra le regioni con più danni c’è la Liguria. A Finale Ligure c’è stata una frana su una carreggiata dell’Aurelia, che per questo motivo è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza della spiaggia del Malpasso.

Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuate comunità a parco Lambro https://t.co/0wmYrhO4sX — Leggo (@leggoit) March 10, 2024

Ci sono state frane anche nella zona di Savona e danni a diverse strade nella zona di Imperia, dove è stata chiusa l’uscita di Imperia Est, sull’A10, per i veicoli provenienti da Savona per prevenire conseguenze di eventuali altre frane. In Liguria si sono allagate autostrade, strade e sottopassi, sono caduti alberi che hanno provocato ulteriori chiusure di strade e sono state fatte evacuare alcune persone dai loro appartamenti. Sempre vicino a Imperia, nell’entroterra, una frana ha reso inagibile per i veicoli la strada d’accesso a Molini di Triora, comune che ora è quindi raggiungibile solo a piedi.

Allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Liguria dove i forti temporali hanno causato frane e smottamenti. In Piemonte paesi isolati con strade chiuse per il rischio valanghe. Disagi anche in Toscana e al Sud.@carlottamannu pic.twitter.com/f33PyJlZYT — Tg1 (@Tg1Rai) March 10, 2024

In Piemonte le piogge hanno provocato interruzioni di corrente nelle zone attorno a Torino, nelle province di Vercelli e Cuneo e nelle valli di Lanzo, Orco e Soana. Sono state inoltre chiuse strade sia in montagna, dove ci sono state anche intense nevicate, che in pianura, dove sulle strade sono caduti diversi alberi.

Vicino a Roma la tangenziale in direzione Salaria è stata chiusa per via della caduta di alcuni pannelli fonoassorbenti sulla strada. Il maltempo ha portato inoltre acqua alta a Venezia e innalzato il livello di vari fiumi, con rischi di esondazione; in Lombardia è stata infine attivata la “vasca di laminazione” per impedire le esondazioni del Seveso (contro cui sono in corso da tempo proteste per via di alcune conseguenze dei test fatti finora sull’ambiente circostante).

Ci sono state forti piogge anche in diverse regioni del Sud. In Campania hanno causato problemi di collegamento alle isole di Ischia e Procida, per cui sono state al momento sospese le corse degli aliscafi da e per i porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio.