È difficile avere una relazione se sei una pop star sudcoreana

A fine febbraio sui giornali sudcoreani ha cominciato a circolare la notizia che Karina, cantante del gruppo k-pop sudcoreano Aespa, piuttosto noto in Corea del Sud e all’estero, aveva una relazione da qualche mese con l’attore Lee Jae-wook, suo coetaneo. La notizia ha provocato una reazione molto forte da parte dei fan della cantante, sui social network e non solo: alcuni di loro hanno affittato un camioncino con uno schermo montato sul fianco e ci hanno trasmesso sopra una serie di messaggi, tra cui «L’amore che ti diamo noi fan non è sufficiente, Karina?», «Perché hai deciso di tradirci?», «Per favore scusati, altrimenti vedrai un calo delle vendite e posti vuoti ai tuoi concerti» e l’hanno guidato fino al quartier generale della SM Entertainment, l’azienda responsabile della formazione e del management delle Aespa.

Karina si è poi effettivamente scusata per la sua relazione: mercoledì ha pubblicato sul proprio profilo Instagram (che ha 12 milioni di follower) una lunga nota in cui ha detto di capire bene la delusione dei propri fan, ha espresso «delle scuse sincere» a chi l’ha sostenuta fin qui e ha promesso «di mostrare più maturità e lavorare di più» per guadagnare di nuovo la loro fiducia. Per il pubblico occidentale è una risposta abbastanza incomprensibile se si considera che l’unica cosa che ha fatto è stata avere una relazione, ma nel mondo dello spettacolo sudcoreano le regole per le popstar sono un po’ diverse.

In Corea del Sud viene spesso dato per scontato che gli “idols” (gli “idoli”, come vengono chiamate le pop-star locali che da alcuni anni riescono a ottenere molto successo anche all’estero) debbano dedicare tutto il loro tempo e le loro attenzioni alla carriera e al rapporto con i fan. In questo contesto, anche avere una relazione è vista come una pericolosa distrazione, se non un tradimento, dai fan, alcuni dei quali nutrono un sentimento di adorazione quasi romantico nei confronti di celebrità che gli vengono presentate come vicine e accessibili.

Nel settore dell’intrattenimento occidentale capita che le celebrità escano tra loro, o facciano circolare voci sul fatto di avere una relazione con qualcuno di nuovo, anche solo a fini promozionali, magari per attirare attenzione su una nuova commedia romantica in cui recitano o su un album che sta per uscire. In Corea del Sud, e in parte anche in Giappone, negli anni si è invece sviluppata una cultura completamente diversa: fino a qualche anno fa era normale che le pop star firmassero contratti in cui promettevano che non sarebbero uscite con nessuno per un certo numero di anni. Non è raro che debbano chiedere il permesso alle proprie agenzie per potersi sposare.

Ci sono state anche conseguenze concrete per vari personaggi di cui si sono scoperte le relazioni: nel 2018 i cantanti k-pop Hyuna e Dawn sono stati sospesi dalla loro etichetta discografica perché i fan avevano risposto in modo molto negativo alle notizie di una relazione tra loro, facendo crollare le azioni dell’azienda. Negli anni Novanta, quando l’industria pop coreana era ancora agli inizi, le reazioni dei fan erano ancora più estreme: alcuni arrivarono anche ad inviare minacce di morte e scatole che contenevano taglierini a Kan Mi-youn, una delle cantanti del gruppo Baby V.O.X., perché aveva cominciato a uscire con il cantante Moon Hee-joon.

«Le band k-pop non solo fanno pubblicità a grandi brand, sono esse stesse grandi brand. Di conseguenza, nel bene e nel male, i membri di questi gruppi sono considerati degli investimenti», ha spiegato a CNN Bernie Cho, un dirigente musicale coreano. «Gli scandali che coinvolgono alcol, droga e relazioni non fanno scalpore solo nel mondo dell’intrattenimento ma anche nella finanza, perché molte delle più grandi agenzie di management coreane sono anche quotate in borsa. I titoli sensazionalistici possono incidere seriamente sui profitti».

In questo contesto, il mantenimento di un rapporto strettissimo con i propri fan è considerato una parte centrale del lavoro. Anche i fan vedono i loro “idols” come un investimento, e sono disposti a spendere molti soldi per sostenerne la carriera a discapito di altri cantanti: non è raro che facciano donazioni benefiche a nome della propria celebrità preferita per migliorarne l’immagine pubblica, o che commissionino pubblicità indipendenti per promuoverne tour o album.

– Leggi anche: L’epoca d’oro dei fandom

«In questo senso sono come dei genitori o dei mecenati, nel senso che mostrano un sostegno incrollabile per i propri idols, ma in cambio vogliono che si immergano completamente nella loro carriera», ha detto al Korea Times Lee Gyu-tag, professore associato di studi culturali alla George Mason University Korea. «Non vogliono che perdano troppo tempo ed energie su qualcos’altro, per esempio una relazione». Queste aspettative si applicano soprattutto sulle pop star che sono ancora all’inizio della carriera e non sono ancora considerate abbastanza affermate da potersi permettere di dedicare del tempo anche ad altri aspetti della propria vita.

Secondo James Turnbull, giornalista che si occupa da tempo di questioni di genere in Corea del Sud, queste pressioni sono particolarmente forti nei confronti delle donne. «In generale, si preferisce decisamente che adottino un personaggio dall’aria innocente e verginale, se non sono sposate. Succede molto raramente che autori e registi di video musicali si azzardino a presentarle come donne adulte che hanno esperienza, libertà e desideri sessuali propri», ha spiegato. «Spesso sono presentate piuttosto come oggetti passivi pensati per uno sguardo maschile, a prescindere dalla composizione principalmente femminile dei loro fandom».

Negli ultimi anni un numero crescente di fan si sta allontanando da queste aspettative nei confronti delle pop star, cominciando a sostenere che sia giusto concedere loro maggiore privacy e libertà di vivere la propria vita senza questo genere di pressioni. Nei commenti del post Instagram di Karina si leggono tantissimi messaggi di persone che scrivono cose come «nessun idol dovrebbe scusarsi per la propria relazione nel 2024». Altri fan si sono detti insoddisfatti anche della nota di scuse, e sono delusi del fatto che la cantante continui a uscire con Jae-wook: sul social network cinese Weibo, per esempio, è circolato molto un post che dice che «se volesse davvero bene ai propri fan, non si sarebbe proprio innamorata e basta».

– Leggi anche: Per le celebrità scusarsi è diventato parte del lavoro