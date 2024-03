Le misure di sicurezza in Russia per il funerale di Alexei Navalny

Oggi, venerdì primo marzo, è in programma a Mosca il funerale di Alexei Navalny, il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, morto lo scorso 16 febbraio in carcere in circostanze non chiare: il funerale sarà alle 14 (le 12 italiane) alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio, nel sud-est della città, e Navalny verrà poi sepolto alle 16 nel vicino cimitero Borisov. I preparativi per il funerale vanno avanti da giorni, con grosse difficoltà da parte di familiari e amici di Navalny a trovare un posto disposto a celebrarlo, e diverse operazioni da parte delle autorità russe per evitare che si trasformi in una protesta contro Putin.

Attorno alla chiesa in cui deve essere celebrato il funerale sono già arrivate centinaia di persone, con file lunghissime tutto attorno al recinto della chiesa e nelle strade limitrofe.

Mosca. A due ore dai funerali di #Navalny, questa è la coda intorno alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio. pic.twitter.com/Hn1x6jUsgy — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 1, 2024

Al cimitero Borisov sono già stati inviati agenti in tenuta antisommossa e pattuglie, sono state installate telecamere di sicurezza su tutti i lampioni e verranno usate le transenne metalliche per contenere i partecipanti. Sono stati inviati agenti anche alla stazione della metropolitana più vicina al cimitero, dove sono già in corso controlli dei documenti e delle borse e oggetti personali di chi vuole entrare, secondo un corrispondente locale citato dal sito indipendente russo Meduza. Sono stati dispiegati agenti delle forze dell’ordine sul tetto di alcuni edifici vicini alla chiesa.

Il governo russo sta cercando da giorni di scoraggiare la partecipazione al funerale di Navalny, in alcuni casi con atti intimidatori. Un lettore del sito indipendente russo 7×7 ha detto che gli studenti dell’Accademia presidenziale russa di economia nazionale e pubblica amministrazione (RANEPA), grande università pubblica russa, sarebbero stati minacciati di espulsione nel caso in cui avessero partecipato a «raduni» tra il 29 febbraio e il 1° marzo, proprio i giorni del funerale di Navalny. Il ministero dell’Istruzione russo ha inoltre diffuso un video in cui minaccia punizioni nel caso di proteste e raduni «non autorizzati». Venerdì, inoltre, il portavoce di Putin Dmitri Peskov ha detto che chiunque prenderà parte «a manifestazioni non autorizzate nel giorno dei funerali di Navalny saranno ritenuti responsabili secondo la legge».

Il corpo di Navalny è stato consegnato a sua madre, Lyudmila Navalnaya, la settimana scorsa, dopo essere stato trattenuto per giorni nell’obitorio di Salekhard, nel nord della Russia, senza possibilità per la famiglia di vederlo. Navalnaya aveva anche detto che le autorità russe l’avevano «ricattata» e le avevano imposto condizioni molto restrittive riguardo a dove, come e quando celebrare il funerale, sempre per evitare che diventasse un’occasione di manifestazione di dissenso contro Putin.

Nei giorni scorsi familiari, amici e collaboratori di Navalny hanno raccontato le grosse difficoltà incontrate per organizzare il funerale. Avrebbero voluto tenerlo il 29 febbraio, ma hanno raccontato di non essere riusciti a trovare un luogo che accettasse di celebrare la cerimonia. Ivan Zhdanov, direttore della fondazione anticorruzione di cui faceva parte Navalny, aveva detto che diverse agenzie funebri si erano rifiutate di organizzare il funerale non appena avevano saputo che il corpo da seppellire era quello dell’oppositore russo.

Kyra Yarmysh, ex portavoce di Navalny, ha detto che un’agenzia ha esplicitamente detto di aver ricevuto ordine di non collaborare per fare il funerale. E ha aggiunto di aver avuto difficoltà, una volta individuato il luogo in cui celebrare il funerale, a trovare agenzie funebri disposte a trasportarvi il corpo di Navalny. Venerdì mattina, prima del funerale, ha detto anche anche che l’obitorio non aveva ancora consegnato il corpo, in ritardo nell’orario di consegna stabilito.

I collaboratori di Navalny hanno invitato quante più persone possibili a partecipare al funerale, che sarà pubblico. Zhdanov ha detto però che la famiglia di Navalny ha continuato a ricevere pressioni da parte delle autorità russe per mantenere la cerimonia il più contenuta e privata possibile, con minacce di interventi in caso contrario. Il funerale verrà trasmesso anche in streaming su YouTube.