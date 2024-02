Alle elezioni regionali in Sardegna è avanti il centrosinistra

Caricamento player

Non è ancora finito lo spoglio dei voti per le elezioni regionali in Sardegna, ma la candidata di centrosinistra Alessandra Todde, sostenuta soprattutto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ha già annunciato in un breve commento ai giornalisti di aver vinto: «Dai dati in nostro possesso si profila una vittoria», ha detto, aggiungendo comunque che terrà una conferenza stampa solo martedì mattina quando i dati saranno definitivi. Quando sono state scrutinate 1813 sezioni su 1844 Todde è al 45,4 per cento, seguita dal candidato della destra Paolo Truzzu al 45 per cento. Non è previsto ballottaggio: chi prende più voti diventa presidente.

Renato Soru, candidato come indipendente e sostenuto dai centristi di Azione e Italia Viva, da +Europa e altri movimenti locali più piccoli di sinistra, è all’8,6 per cento. Lucia Chessa, indipendente di sinistra sostenuta dalla sola lista Sardegna R-esiste, è intorno all’1 per cento. Nessuno dei due quindi entrerà in consiglio regionale: per la legge elettorale sarda le coalizioni che non raggiungono il 10 per cento non accedono alla ripartizione dei 60 seggi che compongono il consiglio, così come le singole liste che non arrivano al 5 per cento.

È previsto un premio di maggioranza per la coalizione che vince le elezioni: il presidente eletto che prende almeno il 40 per cento dei voti garantisce alla sua coalizione il 60 per cento dei seggi in consiglio regionale (se invece avesse preso tra il 25 e il 40 per cento dei voti la sua coalizione avrebbe ottenuto il 55 per cento dei seggi, ma è già certo che non sarà il caso di queste elezioni).

– Leggi anche: I tre grandi temi delle elezioni regionali in Sardegna

Todde è deputata ed è un’importante esponente del M5S, ma è sostenuta dal cosiddetto “campo largo” che comprende anche il PD, l’Alleanza Verdi e Sinistra e diverse altre liste più piccole. Truzzu è il sindaco uscente di Cagliari ed era sostenuto soprattutto dai partiti della coalizione di destra al governo nazionale: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, il partito di cui fa parte e la cui leader è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Soru è un noto imprenditore ed è già stato presidente della Sardegna dal 2004 al 2009, ma in quell’occasione fu sostenuto dal PD (la sua candidatura è stata accompagnata da diversi malumori interni al centrosinistra).

Lo spoglio dei voti è cominciato solo lunedì mattina alle 7 ed è andato molto a rilento. Non è comunque un fatto del tutto sorprendente, visti i precedenti della Sardegna: alle regionali del 2019 ci volle un giorno intero dalla chiusura dei seggi per arrivare a dichiarare il vincitore (Christian Solinas, sostenuto dalla destra) e quasi un mese per la proclamazione ufficiale di tutti i sessanta eletti in consiglio regionale.