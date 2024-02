Il Piemonte e la Lindt hanno trovato un compromesso sul gianduiotto

Mercoledì la Regione Piemonte, il Comitato del gianduiotto di Torino IGP e l’azienda dolciaria Lindt hanno trovato un compromesso sui requisiti necessari per avvalersi della denominazione IGP sul gianduiotto, il noto cioccolatino prodotto con nocciole piemontesi. L’accordo è ancora approssimativo, ma è comunque un passo avanti in una disputa che va avanti da mesi e riguarda gli ingredienti del prodotto: Lindt chiedeva di cambiare la ricetta considerata originale per avvicinarla ai propri standard di produzione, ma il comitato di riferimento si è sempre detto contrario. Si era quindi creata un’impasse che aveva bloccato il processo di approvazione della denominazione, non ancora in vigore.

La vicenda era cominciata quasi due anni fa, nel marzo del 2022, quando il comitato aveva presentato alla Regione Piemonte la richiesta per l’ottenimento della certificazione di Indicazione geografica protetta (IGP) sul gianduiotto. È un marchio che viene attribuito dall’Unione Europea a prodotti agricoli e alimentari considerati di alta qualità e fortemente legati al territorio di origine: per ottenerlo è necessario che almeno una parte della produzione, lavorazione o preparazione del prodotto avvenga nella città o nella zona indicata come origine.

La richiesta era stata accolta dalla giunta del governatore Alberto Cirio, di Forza Italia, che l’aveva inviata al ministero dell’Agricoltura. Era iniziata quindi una fase di consultazione tra le associazioni di categoria e le aziende coinvolte, tra cui Lindt, che tramite il marchio Caffarel produce i gianduiotti su scala industriale. L’invenzione della ricetta del gianduiotto è attribuita proprio a Caffarel, storica azienda piemontese che venne acquisita dal gruppo svizzero Lindt & Sprüngli nel 1997.

Dalle consultazioni erano però emersi alcuni problemi. La ricetta presentata dal comitato era leggermente diversa da quella usata da Lindt, e quindi i suoi gianduiotti non avrebbero potuto essere indicati come IGP. In particolare l’azienda usa il latte in polvere, non previsto dalla ricetta originale, e un quantitativo di nocciole inferiore al 30 per cento richiesto invece dal comitato. Lindt chiedeva quindi al comitato, rappresentato dal maestro cioccolatiere Guido Castagna, di modificare la ricetta in modo da poter continuare la produzione con gli stessi ingredienti e avvalersi comunque del marchio IGP.

Lo scorso novembre la questione era arrivata a coinvolgere anche il commissario europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, e il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ma si era poi arenata, dato che le parti non riuscivano a trovare un compromesso. Questa settimana infine il compromesso è stato trovato. L’accordo prevede che Caffarel possa continuare a produrre il gianduiotto con la propria ricetta e utilizzare comunque lo slogan “Gianduia 1865. L’autentico gianduiotto di Torino”, presente su tutti i cioccolatini. In cambio di questa concessione, Lindt non si opporrà all’approvazione della denominazione IGP con la ricetta proposta dal comitato.

Insomma, Lindt potrà continuare a chiamare i suoi cioccolatini “gianduiotti”, ma non potrà adottare il marchio IGP quando verrà introdotto, dato che utilizzerà la propria ricetta con il latte in polvere e meno nocciole. Il compromesso è ancora piuttosto vago, e Lindt ha fatto sapere che vorrebbe garanzie ufficiali in merito alla possibilità di continuare a usare il marchio e lo slogan. Intanto, però, il processo per l’ottenimento del marchio IGP potrà continuare: per diventare effettiva la richiesta di denominazione dovrà essere approvata dal ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, e poi dalla Commissione Europea.