Le notevoli statistiche della vittoria di Sinner contro Djokovic

Nella vittoria di venerdì del tennista italiano Jannik Sinner contro Novak Djokovic, nella semifinale degli Australian Open, ci sono molte statistiche notevoli. Innanzitutto con questa vittoria Sinner parteciperà per la prima volta alla finale di uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti e prestigiosi del tennis: di per sé non è una cosa comune per il tennis italiano. In più Sinner ha ottenuto questo risultato contro Djokovic, il numero uno nella classifica dei migliori tennisti al mondo, nonché uno dei più forti tennisti della storia. E lo ha battuto in Australia, torneo dove il serbo vince con una certa regolarità.

Per di più Sinner ha 22 anni e 163 giorni, ed è il più giovane tennista a raggiungere la finale degli Australian Open dal 2008, quando ci riuscì proprio Djokovic a poco meno di 21 anni: Djokovic vinse quell’edizione e da lì iniziò a dominare il torneo, ripetendo il successo altre nove volte in carriera.

Un’altra cosa notevole è che ogni volta che Djokovic aveva raggiunto la semifinale degli Australian Open aveva poi vinto il torneo: fino a venerdì aveva ottenuto 20 vittorie e 0 sconfitte dalle semifinali in poi. Djokovic non perdeva in assoluto una partita in questo torneo dal 2018, quando fu eliminato al quarto turno dal coreano Hyeon Chung. Da allora sono passati 2.195 giorni e nel frattempo Djokovic ha vinto 33 partite consecutive agli Australian Open, eguagliando il record stabilito dalla tennista Monica Seles negli anni Novanta. Nel 2022 il serbo non poté partecipare al torneo: gli fu negato il visto in quanto non vaccinato contro il coronavirus.

Battere Novak Djokovic sui campi di Melbourne è particolarmente complesso, ma lo è ovunque. Sinner è riuscito a farlo tre volte in 72 giorni: in una partita di un torneo dello Slam, nelle finali ATP di Torino e in Coppa Davis, dove la vittoria è stata fondamentale per permettere all’Italia di raggiungere la finale, poi vinta. Per questo la semifinale di venerdì è stata interpretata da molti esperti anche come una sorta di passaggio di consegne.

Djokovic ha dominato la scena del tennis per oltre un decennio, con Roger Federer e Rafa Nadal. Secondo molti esperti di tennis Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz sono destinati a sostituirli ai più alti livelli per un periodo altrettanto lungo. Molte delle statistiche più elaborate del tennis partono dall’istituzione dell’attuale sistema di classifica, quello dei ranking ATP, nel 1973: da allora solo un giocatore nelle prime sei partite giocate contro il numero uno al mondo aveva vinto più volte. Era stato proprio Rafa Nadal, che ci era riuscito 4 volte: Sinner 3.

A livello tecnico, un dato è stato particolarmente sottolineato nella partita contro Djokovic: è la prima volta che un avversario di Djokovic riesce a non concedergli nemmeno una “palla break” in una partita dello Slam. Nel gergo tennistico l’atto di vincere un game nel turno di servizio dell’avversario si chiama break, il punto con cui si può togliere il servizio all’avversario si chiama “palla break”. Djokovic è considerato uno fra i giocatori con la miglior capacità di rispondere al servizio nel tennis moderno: il fatto che non abbia avuto nemmeno una “palla break” è segno che Sinner ha “annullato” questa qualità di Djokovic, ma anche che ha dominato la partita. In particolare ha ottenuto l’83 per cento dei punti sulla prima di servizio (con cui solitamente si cerca un colpo più forte e rischioso) e il 63 per cento sulla seconda.

Altre statistiche notevoli riguardano l’eccezionalità dei risultati raggiunti per un tennista italiano: è il primo italiano in assoluto a raggiungere una finale agli Australian Open, è il primo dal 1973 a battere un numero uno del mondo in torneo dello Slam (il bilancio prima era di 0 vittorie e 23 sconfitte). Prima di lui quattro tennisti italiani avevano raggiunto una finale dello Slam in campo maschile, otto fra uomini e donne. Nicola Pietrangeli ci è arrivato quattro volte, negli anni Cinquanta e Sessanta, Giorgio De Stefani e Adriano Panatta una (rispettivamente nel 1932 e nel 1976, sempre al Roland Garros), Matteo Berrettini a Wimbledon nel 2021. In campo femminile Francesca Schiavone 2 volte (Roland Garros 2010 e 2011), Sara Errani (sempre a Parigi, un anno dopo), Flavia Pennetta e Roberta Vinci una contro l’altra agli Us Open del 2015.

Già prima di questo torneo Sinner era il tennista italiano ad aver incassato più premi in denaro in un singolo anno: nel 2023 erano stati 9,6 milioni di euro. Questa finale vale 1,06 milioni di euro e porta i premi complessivi in carriera a 16,8 milioni. A queste cifre vanno aggiunte quelle che Sinner riceve dai contratti con gli sponsor, di cui non si conosce la precisa entità.