I 10 libri più venduti in Italia nel 2023

L’Associazione italiana editori (AIE) ha diffuso la classifica dei dieci libri più venduti nel 2023 in occasione dell’annuale seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri. I dati sono basati sulle vendite fatte dalle librerie fisiche e online e dalla grande distribuzione, e sono forniti da Nielsen BookScan, una società che raccoglie questo tipo di informazioni per l’editoria. Rispetto all’anno precedente ci sono meno romanzi e sono aumentati i titoli di autori italiani nella top ten.

L’influenza di TikTok, il social network che ultimamente ha avuto un maggiore impatto sulle vendite dei libri, pare diminuita: solo Dammi mille baci di Tillie Cole, un romance, si può ricondurre in modo particolare al social. Gli altri autori nella classifica erano quasi tutti già molto conosciuti, per libri precedenti o altre ragioni (come il principe Harry del Regno Unito). Fanno eccezione il libro del generale Roberto Vannacci, il primo caso di libro autopubblicato finito tra i più venduti dell’anno, e Come d’aria di Ada d’Adamo, che però ha vinto lo Strega, il premio letterario che più condiziona le vendite in Italia.

1. Spare del principe Harry, pubblicato da Mondadori nel gennaio del 2023

2. La portalettere di Francesca Giannone, pubblicato da Nord nel gennaio del 2023

3. Dammi mille baci di Tillie Cole, pubblicato da Always Publishing nel giugno del 2018

4. Tre ciotole di Michela Murgia, pubblicato da Mondadori nel maggio del 2023

5. Il mondo al contrario di Roberto Vannacci, autopubblicato nell’agosto del 2023

6. La vita intima di Niccolò Ammaniti, pubblicato da Einaudi nel gennaio del 2023

7. Come d’aria di Ada d’Adamo, pubblicato da Elliot nel gennaio del 2023

8. Le armi della luce di Ken Follett, pubblicato da Mondadori nel settembre del 2023

9. Tutto è qui per te di Fabio Volo, pubblicato da Mondadori nel novembre del 2023

10. Quando eravamo i padroni del mondo di Aldo Cazzullo, pubblicato da HarperCollins Italia nel settembre del 2023

Il fatto che Spare sia il più venduto non stupisce molto per via dei numeri raggiunti già nel primo mese dall’uscita: solo in cinque giorni aveva venduto più di 95mila copie secondo Mondadori. La portalettere è un romanzo storico di genere affine a I leoni di Sicilia, un altro romanzo di grande successo commerciale pubblicato dallo stesso editore, Nord.

Dammi mille baci di Tillie Cole è l’unico libro della classifica a non essere uscito l’anno scorso, ma ben cinque anni prima. Rientra nella sottocategoria editoriale “sick romance”: “sick” significa “malato” in inglese, e l’etichetta viene usata per quei romanzi d’amore in cui uno o entrambi i protagonisti hanno una malattia grave, con scontati sviluppi drammatici. È pubblicato dalla piccola casa editrice Always Publishing, specializzata in romance e nata solo nel 2017, l’anno prima dell’uscita del libro, e che malgrado questo ha avuto un grandissimo successo con questo romanzo.

La raccolta di racconti Tre ciotole di Michela Murgia, al quarto posto, era uscita a maggio, pochi mesi prima della morte della scrittrice e intellettuale femminista per un tumore, ed è invece un caso di successo prevedibile. Non si può dire lo stesso di Il mondo al contrario di Vannacci, di cui si è discusso molto sui giornali e sui social per le opinioni omofobe, sessiste e razziste espresse dal generale al suo interno. L’edizione in classifica è quella che Vannacci aveva autopubblicato attraverso Amazon; il libro è stato poi ripubblicato dalla casa editrice riminese Il cerchio e attualmente si trova in libreria in quella versione.

La vita intima, quinto in classifica, è il primo romanzo di Niccolò Ammanniti, uno scrittore molto apprezzato, dopo otto anni, quindi anche la sua popolarità non stupisce. Lo stesso si può dire dei tre autori di bestseller che chiudono la classifica: Ken Follett, Fabio Volo e Aldo Cazzullo, che con il suo Quando eravamo i padroni del mondo forse conferma che davvero pensiamo spesso all’Impero romano. Cazzullo è peraltro l’unico autore che compariva anche nella top ten del 2022 – con un editore diverso, Mondadori.

A differenza dell’anno precedente nei primi dieci libri più venduti nel 2023 c’è quello vincitore del Premio Strega, Come d’aria. Il successo della sua autrice, d’Adamo è arrivato postumo, perché è morta poco dopo la pubblicazione del libro. È una breve autobiografia in cui d’Adamo racconta il proprio rapporto con sua figlia Daria, una ragazza con una disabilità del tutto invalidante, e la propria malattia.

