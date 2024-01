Le accuse di omicidio contro l’ex ciclista Rohan Dennis

Sabato 30 dicembre il 33enne australiano Rohan Dennis è stato arrestato alla periferia di Adelaide, in Australia, con l’accusa di avere ucciso sua moglie, la 32enne Melissa Hoskins, morta investita da un’auto qualche ora prima. Nei giorni successivi la notizia è stata ripresa da diversi giornali internazionali, compresi quelli italiani: Dennis e Hoskins infatti erano stati due ciclisti di altissimo livello, noti agli appassionati di ciclismo in tutto il mondo anche per avere partecipato alle Olimpiadi.

La vicenda ha ancora diversi punti oscuri e sarà difficile sapere qualcosa di certo prima di qualche mese. Dopo il suo arresto, Dennis è stato rilasciato su cauzione: una prima udienza è stata fissata per il 13 marzo.

Tutto era iniziato sabato poco dopo le 20 ora australiana (in Italia era la mattina del 31), quando le autorità sanitarie di Adelaide avevano ricevuto la segnalazione che una donna era stata investita da un’auto nel distretto di Medindie, nella periferia nord della città. La donna era morta poco dopo essere arrivata in ospedale. In un comunicato stampa, la polizia aveva fatto sapere che dopo una breve indagine aveva arrestato un uomo «noto alla donna», con varie accuse fra cui una assimilabile all’omicidio stradale. La polizia non aveva reso noti né il nome della donna né quello dell’uomo arrestato, che però poco dopo erano stati diffusi da diversi giornali australiani.

La morte di Hoskins era stata poi confermata lunedì primo gennaio dal comitato olimpico australiano, con cui Hoskins aveva partecipato alle Olimpiadi del 2012 a Londra e a quelle di Rio de Janeiro nel 2016.

The AOC has expressed the utmost sadness at the loss of Olympic cyclist Melissa Hoskins after the tragic events in Adelaide.

Our condolences go to Melissa's family, friends and the cycling community at this extremely difficult time.

