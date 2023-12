Sta arrivando

Ormai da qualche anno, e i lettori più anziani e affezionati lo sanno bene, al Post attendiamo l’arrivo del Natale mostrando cosa succede nel mondo. C’è chi si traveste da Babbo Natale per una corsa di beneficenza o semplicemente in vista di una festa, ci sono persone, alcune delle quali molto piccole, che osservano con stupore luci e decorazioni, e altri che pregano o preparano del cibo. Per quelli che hanno già preparato tutto abbiamo raccolto queste immagini, rassicuranti nei loro elementi di continuità e sovrapposizione, anche a migliaia di chilometri di distanza.