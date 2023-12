Le avversarie di Inter, Napoli e Lazio agli ottavi di Champions League

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League si sono tenuti lunedì nella sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Hanno stabilito le partite del primo turno della fase a eliminazione diretta del torneo più ambito del calcio europeo. Fra le sedici squadre presenti, tre erano italiane: Inter, Napoli e Lazio, che sono state sorteggiate rispettivamente con Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, tre avversarie fra le più forti possibili, ma per via delle regole dei sorteggi difficilmente sarebbe potuta andare diversamente.

Gli ottavi di finale di Champions League:

Porto – Arsenal

Napoli – Barcellona

PSG – Real Sociedad

Inter – Atletico Madrid

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund

Lazio – Bayern Monaco

Copenhagen – Manchester City

Lipsia – Real Madrid

Come funzionavano i sorteggi

Le sedici squadre qualificate erano state divise in due urne in base al loro piazzamento nella fase a gironi (prime o seconde) e in ciascun ottavo di finale si affrontano quindi una squadra della prima contro una della seconda. In questo turno non si potevano ancora sorteggiare nello stesso confronto due squadre dello stesso paese né chi si era già incontrato nella fase a gironi. Per quanto riguarda le italiane, l’Inter non poteva essere sorteggiata con la Real Sociedad, il Napoli con il Real Madrid e la Lazio con l’Atletico Madrid.

Le sedici squadre qualificate

In ordine alfabetico: Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Copenhagen, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Lipsia, Manchester City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, PSV Eindhoven, Real Madrid e Real Sociedad. Sono state sorteggiate dalla prima urna Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona, mentre Copenhagen, Inter, Lazio, Lipsia, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto e PSV Eindhoven dalla seconda.

Le date degli ottavi di finale

Dopo le ultime partite dei gironi, la Champions League riprenderà a febbraio proprio con gli ottavi di finale, che si giocheranno nell’arco di quattro settimane. Le partite di andata sono in programma il 13, 14, 20 e 21 febbraio mentre quelle di ritorno il 5, 6, 12 e 13 marzo.

Gli altri sorteggi di oggi

Alle 13 si sono tenuti i sorteggi degli spareggi per gli ottavi di UEFA Europa League. Le squadre italiane che partecipano al torneo sono tre, ma l’Atalanta è già certa di un posto agli ottavi di finale avendo concluso il suo girone al primo posto. Roma (seconda nel suo girone) e Milan (retrocesso dalla Champions) dovranno invece passare prima dagli spareggi.

Alle 14 è stato infine il turno dei sorteggi di UEFA Conference League, che hanno seguito gli stessi procedimenti di quelli di Europa League. L’unica italiana che partecipa al torneo, la Fiorentina, ha concluso i gironi da prima classificata: è quindi già sicura del suo posto agli ottavi di finale e attenderà i risultati degli spareggi per conoscere la sua avversaria.