In provincia di Brescia una ragazza scout di 16 anni è morta dopo che un albero abbattuto dal nubifragio ha colpito la tenda in cui dormiva

Martedì mattina una ragazza di 16 anni è morta mentre era in un campo scout in Val Camonica, in provincia di Brescia, colpita da un albero mentre dormiva in tenda. In quella zona, come in varie altre della Lombardia, c’è stato un violento nubifragio: il forte vento ha causato la caduta di un albero sull’accampamento. Gli altri ragazzi del gruppo, che proveniva da Como, sono stati portati nel palazzetto del comune di Corteno Golgi (Brescia). Un altro campo scout sempre in una valle bresciana (Val Dorizzo) è stato evacuato dai vigili del fuoco per motivi di sicurezza.